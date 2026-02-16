Zubeldía afasta favoritismo contra o Vasco e analisa evolução do Fluminense

Técnico celebra classificação sobre o Bangu, elogia efetividade de Savarino e prega cautela para o clássico da semifinal / Crédito: Jogada 10

O Fluminense confirmou sua vaga na semifinal do Campeonato Carioca ao vencer o Bangu por 3 a 1, nesta segunda-feira (16). Após o triunfo no Maracanã, o técnico Luis Zubeldía projetou o próximo desafio da equipe: o clássico contra o Vasco. O confronto marca o reencontro dos rivais após a eliminação tricolor na Copa do Brasil, em dezembro do ano passado. Contudo, Zubeldía rejeitou o clima de revanche imediata. O treinador argentino enfatizou que o momento atual é distinto daquele vivido no fim da temporada passada.

“São partidas diferentes… Tem condição de clássico, são 180 minutos novamente. Que façamos uma partida boa como estamos fazendo. Contextos diferentes… O certo é que a equipe vem respondendo apesar dos contextos. Isso é sempre bom. É nosso desejo. Vamos em busca de poder avançar. Primeiro jogo acho que vamos jogar aqui. Queremos fazer os primeiros minutos muito bons e depois veremos os outros 90 minutos.”

E o técnico ainda enfatizou que sua equipe não é favorita para o confronto contra o Cruz-Maltino: "Não (vejo o Fluminense como favorito). Sempre quero que minha equipe ganhe. O contexto do rival é o contexto do rival. Estamos focados em nós mesmo. Para passar pela final, temos que superar o Vasco. Vamos fazer o possível para avançar, que é o que queremos."

— ge (@geglobo) February 16, 2026 Elogios a Savarino e tática ofensiva do Fluminense Sobretudo, o comandante destacou a inteligência tática de seus atacantes. Zubeldía elogiou a movimentação entre Savarino e Canobbio, que trocaram de posição durante o jogo e confundiram a marcação adversária. Segundo ele, a velocidade de raciocínio e execução do venezuelano foi crucial para a efetividade do time.

“Quando o lateral se adaptou aos tempos de Canobbio, na parada, se adaptou ao tempo de Savarino. (…) Que problema para o lateral. (…) Isso manda no futebol, a efetividade. Para isso vim aqui”. Zaga, mercado e departamento médico Além disso, o técnico abordou a situação defensiva. Zubeldía saiu em defesa de Juan Freytes, alvo de algumas críticas, e elogiou o trio de zagueiros que vem atuando (Freytes, Jemmes e Ignácio). Ele afirmou que o mercado segue aberto, mas que contratações só serão feitas se elevarem o nível do elenco. Por fim, há preocupação com o departamento médico. Arana e Hércules sofreram lesões e são dúvidas para a semifinal.