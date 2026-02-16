Vini Jr surpreende ao citar jogador do Barcelona como amigo próximo

Entrevista trouxe novamente à tona o debate sobre a rivalidade dentro e fora dos gramados, especialmente na Espanha / Crédito: Jogada 10

Uma conversa descontraída no canal de Ibai Llanos levou a intimidade de Vini Jr. novamente ao debate entre espanhóis nas redes sociais. Isso porque o atacante citou Raphinha, um dos destaques do arquirrival do Real Madrid, o Barcelona, entre seus laços mais fortes de amizade. A declaração ganhou repercussão na mídia local justamente por unir protagonistas de lados opostos. A reação veio pelo contraste, visto que Real e Barça sustentam uma das rivalidades mais intensas do futebol mundial. A aproximação pessoal, sobretudo entre peças de destaque, costuma chamar atenção — prova disso se dá na menção a Raphinha.

O nome do astro catalão surgiu durante um questionamento sobre os amigos do camisa 7 fora do Real. Além de Raphinha, ele também falou sobre Dominik Szoboszlai e explicou que os dois “se conheceram quando eram mais jovens”.

Já outras chamaram menos atenção devido ao reconhecimento, como a de Lucas Paquetá, por exemplo. Ele citou o meia do Flamengo como “seu melhor amigo no futebol”, já que os dois começaram quase juntos no clube carioca. Mas também mencionou Savinho, Reece James e Rafael Leão entre os jogadores com quem mantém relação próxima. Vini Jr. e Raphinha Se lá a repercussão ganhou tom, no Brasil, há clareza sobre a relação. Isso porque a dupla divide o vestiário da Seleção Brasileira e ganha destaque na geração que projeta o hexacampeonato mundial. Aliás, Carlo Ancelotti está prestes a concluir a lista completa de convocados para Copa do Mundo de 2026, marcada entre junho e julho. Estima-se que os dois devam figurar entre os selecionados do técnico italiano.