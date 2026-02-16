Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vini Jr surpreende ao citar jogador do Barcelona como amigo próximo

Entrevista trouxe novamente à tona o debate sobre a rivalidade dentro e fora dos gramados, especialmente na Espanha
Uma conversa descontraída no canal de Ibai Llanos levou a intimidade de Vini Jr. novamente ao debate entre espanhóis nas redes sociais. Isso porque o atacante citou Raphinha, um dos destaques do arquirrival do Real Madrid, o Barcelona, entre seus laços mais fortes de amizade. A declaração ganhou repercussão na mídia local justamente por unir protagonistas de lados opostos.

A reação veio pelo contraste, visto que Real e Barça sustentam uma das rivalidades mais intensas do futebol mundial. A aproximação pessoal, sobretudo entre peças de destaque, costuma chamar atenção — prova disso se dá na menção a Raphinha.

O nome do astro catalão surgiu durante um questionamento sobre os amigos do camisa 7 fora do Real. Além de Raphinha, ele também falou sobre Dominik Szoboszlai e explicou que os dois “se conheceram quando eram mais jovens”.

Já outras chamaram menos atenção devido ao reconhecimento, como a de Lucas Paquetá, por exemplo. Ele citou o meia do Flamengo como “seu melhor amigo no futebol”, já que os dois começaram quase juntos no clube carioca. Mas também mencionou Savinho, Reece James e Rafael Leão entre os jogadores com quem mantém relação próxima.

Vini Jr. e Raphinha

Se lá a repercussão ganhou tom, no Brasil, há clareza sobre a relação. Isso porque a dupla divide o vestiário da Seleção Brasileira e ganha destaque na geração que projeta o hexacampeonato mundial.

Aliás, Carlo Ancelotti está prestes a concluir a lista completa de convocados para Copa do Mundo de 2026, marcada entre junho e julho. Estima-se que os dois devam figurar entre os selecionados do técnico italiano.

O treinador terá cerca de um mês, após o Carnaval, para fechar os nomes que disputarão os amistosos de preparação nos Estados Unidos.

Programação da Seleção 

16/03 – Convocação para amistosos
23/03 – Apresentação em Orlando
26/03 – Brasil x França, em Boston
31/03 – Brasil x Croácia, em Orlando
19/05 – Convocação para a Copa

