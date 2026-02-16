Vini Jr brinca com cobrança “à moda Jorginho” e mobiliza torcedores do Flamengo na web

Vini Jr brinca com cobrança “à moda Jorginho” e mobiliza torcedores do Flamengo na webAtacante fez rubro-negros e merengues sorrirem após contribui com dois gols na goleada do Real Madrid sobre a Real Sociedad, na LaLiga
Vini Jr. converteu dois pênaltis e conduziu o Real Madrid à vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, pela LaLiga. Acontece que, em uma das cobranças, o craque merengue se utilizou de uma marca que o torcedor do Flamengo reconheceu de imediato: com o “pulinho” de Jorginho. Aliás, o próprio atacante fez questão de mencionar o volante rubro-negro após a partida.
O primeiro lance ocorreu aos 24 minutos do primeiro tempo, ainda quando o jogo estava empatado. Vinicius assumiu a cobrança, reduziu a passada antes do chute, aguardou a definição de Remiro e deslocou o goleiro. Inclusive, a cobrança chamou atenção da mídia local por destoar do padrão habitual do atacante em penalidades.
Já na etapa final, Aramburu cometeu novo pênalti sobre o brasileiro, e o atacante repetiu o mesmo procedimento. Ele esperou a reação do arqueiro e concluiu no canto oposto, mantendo o time à frente no marcador e consolidando a goleada.
Menção a Jorginho
O estilo de cobrança remeteu, sobretudo aos rubro-negros, a forma como Jorginho executa penalidades no Flamengo. Não à toa, o nome do volante já figurava entre os assuntos do momento no X durante a partida do Real Madrid, mas acabou impulsionado após a menção do atacante no Instagram.
Vinícius compartilhou a foto do momento de uma das cobranças e marcou o volante rubro-negro na publicação. Jorginho, por sua vez, republicou o storie: “Gostei desse pulinho ai, hein”.
Vini Jr postou um story e marcou Jorginho, do Flamengo, e o jogador repostou com a seguinte mensagem:
“Gostei desse pulinho aí, heim