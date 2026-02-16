Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco recebe consulta do Grêmio por Paulo Henrique, mas negociação não avança

Vasco recebe consulta do Grêmio por Paulo Henrique, mas negociação não avança

Grêmio dá quatro quatro opções para uma escolha, mas as sugestões não agradam ao Cruz-Maltino, que pede 10 milhões de euros para liberá-lo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O lateral-direito Paulo Henrique permanece com valorização no mercado de transferências e o Vasco se esforça para mantê-lo em seu elenco. No episódio mais recente, o Cruz-Maltino recebeu uma consulta do Grêmio pelo camisa 96, mas as conversas não progrediram. Os gaúchos ofereceram também a possibilidade de uma escolha entre quatro jogadores do seu elenco na tentativa de conquistar um avanço das tratativas. O modelo de negócio não agradou ao clube de São Januário, que pediu 10 milhões de euros (o equivalente a R$ 62 milhões na cotação atual). 

O Tricolor gaúcho sugeriu os cariocas escolherem entre quatro peças do seu elenco. Tratam-se do atacante Aravena e dos meio-campistas Cristaldo, Cuéllar e Dodi. Essa foi uma estratégia encontrada pelo Imortal na tentativa de diminuir o valor de uma eventual compra de Paulo Henrique. Entretanto, o Vasco não avaliou positivamente nenhuma das opções. As informações são dos jornalistas Kaliel Dorneles e Diogo Rossi, e confirmada pelo Jogada10.

Neste período de começo da temporada, em uma decisão conjunta com o departamento médico, Paulo Henrique optou por uma pausa nos gramados. A decisão visou iniciar uma recuperação devido a um problema no pé. Assim, com esse cenário, o jogador foi ausência na lista de relacionados por quatro jogos consecutivos entre Estadual e Brasileirão. A paralisação teve como intenção também evitar que o incômodo recorrente seguisse como um obstáculo. Afinal, causou preocupação, pois provocou a diminuição do seu rendimento, já que ele atuou no sacrifício.

Vasco prioriza manutenção de Paulo Henrique

A recuperação nesta fase da temporada também foi uma recomendação para evitar que houvesse a retomada do problema mais à frente no ano. Desta maneira, pelas intensas dores, ele precisou de remédios e infiltrações no local. Paulo Henrique continua no processo de retomada das suas melhores condições físicas, apesar de voltar a ganhar minutagem. Até porque Puma Rodríguez permaneceu sendo o titular, no segundo tempo indo para a lateral esquerda e o camisa 96 assumindo a vaga no lado direito.

Recentemente, houve especulações de que a postura do jogador poderia ser uma tentativa de forçar uma busca por um novo destino. Contudo, nem Paulo Henrique nem o clube de São Januário têm o desejo em concretizar uma saída. A única situação verídica são sondagens que o staff do lateral-direito recebeu de clubes do Brasil e do exterior. O contexto é visto como natural pela valorização que conquistou pela convocação para a Seleção Brasileira. Entretanto, os valores das investidas não se aproximaram do que o Gigante da Colina entende como satisfatório. 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar