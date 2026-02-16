Vasco recebe consulta do Grêmio por Paulo Henrique, mas negociação não avança

O Tricolor gaúcho sugeriu os cariocas escolherem entre quatro peças do seu elenco. Tratam-se do atacante Aravena e dos meio-campistas Cristaldo, Cuéllar e Dodi. Essa foi uma estratégia encontrada pelo Imortal na tentativa de diminuir o valor de uma eventual compra de Paulo Henrique. Entretanto, o Vasco não avaliou positivamente nenhuma das opções. As informações são dos jornalistas Kaliel Dorneles e Diogo Rossi, e confirmada pelo Jogada10 .

O lateral-direito Paulo Henrique permanece com valorização no mercado de transferências e o Vasco se esforça para mantê-lo em seu elenco. No episódio mais recente, o Cruz-Maltino recebeu uma consulta do Grêmio pelo camisa 96, mas as conversas não progrediram. Os gaúchos ofereceram também a possibilidade de uma escolha entre quatro jogadores do seu elenco na tentativa de conquistar um avanço das tratativas. O modelo de negócio não agradou ao clube de São Januário, que pediu 10 milhões de euros (o equivalente a R$ 62 milhões na cotação atual).

Neste período de começo da temporada, em uma decisão conjunta com o departamento médico, Paulo Henrique optou por uma pausa nos gramados. A decisão visou iniciar uma recuperação devido a um problema no pé. Assim, com esse cenário, o jogador foi ausência na lista de relacionados por quatro jogos consecutivos entre Estadual e Brasileirão. A paralisação teve como intenção também evitar que o incômodo recorrente seguisse como um obstáculo. Afinal, causou preocupação, pois provocou a diminuição do seu rendimento, já que ele atuou no sacrifício.

Vasco prioriza manutenção de Paulo Henrique

A recuperação nesta fase da temporada também foi uma recomendação para evitar que houvesse a retomada do problema mais à frente no ano. Desta maneira, pelas intensas dores, ele precisou de remédios e infiltrações no local. Paulo Henrique continua no processo de retomada das suas melhores condições físicas, apesar de voltar a ganhar minutagem. Até porque Puma Rodríguez permaneceu sendo o titular, no segundo tempo indo para a lateral esquerda e o camisa 96 assumindo a vaga no lado direito.

Recentemente, houve especulações de que a postura do jogador poderia ser uma tentativa de forçar uma busca por um novo destino. Contudo, nem Paulo Henrique nem o clube de São Januário têm o desejo em concretizar uma saída. A única situação verídica são sondagens que o staff do lateral-direito recebeu de clubes do Brasil e do exterior. O contexto é visto como natural pela valorização que conquistou pela convocação para a Seleção Brasileira. Entretanto, os valores das investidas não se aproximaram do que o Gigante da Colina entende como satisfatório.