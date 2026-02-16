Varela treina no Flamengo e pode retornar após três jogos

Lateral já está recuperado de dores no tornozelo direito, que o tiram de ação desde o começo do mês; jogador pode reforçar o Fla contra o Lanús / Crédito: Jogada 10

Após garantir vaga na semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo já se reapresentou nesta segunda-feira (16/2) no CT George Helal (Ninho do Urubu) visando seu próximo compromisso na temporada. E uma novidade foi a participação de Guillermo Varela nas atividades desta segunda de Carnaval. O lateral-direito, ausência desde 4 de fevereiro, treinou sem problemas e já se encontra à disposição do técnico Filipe Luís. Dessa forma, o uruguaio deve constar na lista de relacionados para o duelo de quinta-feira (19/2) contra o Lanús (ARG), pela ida da final da Recopa Sul-Americana, em Buenos Aires.

