Varela treina no Flamengo e pode retornar após três jogos

Varela treina no Flamengo e pode retornar após três jogosLateral já está recuperado de dores no tornozelo direito, que o tiram de ação desde o começo do mês; jogador pode reforçar o Fla contra o Lanús
Após garantir vaga na semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo já se reapresentou nesta segunda-feira (16/2) no CT George Helal (Ninho do Urubu) visando seu próximo compromisso na temporada. E uma novidade foi a participação de Guillermo Varela nas atividades desta segunda de Carnaval.
O lateral-direito, ausência desde 4 de fevereiro, treinou sem problemas e já se encontra à disposição do técnico Filipe Luís. Dessa forma, o uruguaio deve constar na lista de relacionados para o duelo de quinta-feira (19/2) contra o Lanús (ARG), pela ida da final da Recopa Sul-Americana, em Buenos Aires.
Com dores no tornozelo direito, Varela está fora de ação pelo Flamengo desde o empate em 1 a 1 com o Inter, na segunda rodada do Brasileirão, dia 4 de fevereiro, no Maracanã. Dessa forma, se ausentou dos três jogos seguintes do Rubro-Negro na temporada. Foi nos três triunfos consecutivos do time: 7 a 1 no Sampaio Corrêa (Carioca), 2 a 1 no Vitória (Brasileirão) e Botafogo (quartas do Carioca).
Assim, ele retomou atividades físicas no dia do confronto contra o Glorioso – no último domingo (15/2), ainda que não tenha surgido entre os relacionados. Nesta segunda, porém, treinou sem restrição, podendo retornar à equipe de Filipe Luís já contra o Lanús. O duelo contra os argentinos tem apito inicial marcado para as 21h30 (de Brasília).