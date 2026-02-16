Trio desencanta, Fluminense vence o Bangu e avança no Carioca

Trio desencanta, Fluminense vence o Bangu e avança no CariocaTricolor dominou a partida, com pouco sustos e garantiu sua vaga na semifinal do estadual com os gols de Savarino, Canobbio e Ganso
O Fluminense garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Na noite desta segunda-feira (16), o Tricolor bateu o Bangu por 3 a 1, com poucos sustos ao longo da partida no Maracanã, e agora vai encarar o Vasco na briga por uma vaga na final.
O jogo ficou marcado pelos jogadores que conseguiram desencantar em 2026. Savarino, Canobbio e Ganso marcaram seus primeiros gols no ano. Inclusive, a estatística se repetiu do lado alvirrubro, já que Ricardo Sena também balançou as redes pela primeira vez em 2026 no Maracanã.
Fluminense domina e sai na frente
Desde o começo da partida, o Fluminense assumiu o domínio do confronto. O Tricolor ficava com a bola e criou as primeiras oportunidades. John Kennedy arriscou da entrada da área e mandou para fora. Depois, Ganso cobrou escanteio na área e Bernal cabeceou para fora. Freytes também tentou pelo alto, mas não acertou a meta. Na sequência, Ganso e Canobbio também tiveram oportunidades da entrada da área, mas erraram o alvo.
Se nas primeiras chances a mira não estava em dia, o Tricolor conseguiu se acertar na sequência. Savarino recebeu cruzamento na área, ajeitou para o meio e chutou colocado para abrir o placar e marcar o seu primeiro gol com a camisa do Flu. Quatro minutos depois, Canobbio ficou com sobra de cobrança de escanteio e chutou bonito para ampliar. Ainda na primeira etapa, Bernal arriscou de fora da área e acertou o travessão, quase marcando o terceiro.
Tricolor controla e amplia
No segundo tempo, o Fluminense tirou o pé do acelerador e passou a controlar mais a sua vantagem. Antes da parada técnica, o Tricolor teve apenas uma chance com Ganso, que entrou na área pelo lado esquerdo e chutou por cima do gol.
A postura tricolor incomodou Zubeldia, que mexeu na equipe, com as entradas de Acosta, Serna, Soteldo e Santi Moreno. As alterações fizeram diferença logo de cara. O colombiano recebeu cruzamento na área e cabeceou para grande defesa de Bruno, que ainda contou com a ajuda do travessão. Na sequência, Santi foi derrubado por Bruno na área. Pênalti, que Ganso converteu e fez o terceiro.
Porém, a defesa tricolor bobeou e entregou de presente o gol para o Bangu. Freytes saiu jogando errado, Ricardo Sena ficou com a bola e finalizou firme para descontar. Entretanto, o Castor não conseguiu pressionar em busca de uma reabilitação e o Fluminense quase transformou o placar em goleada. Lucho Acosta arriscou da entrada da área e mandou para fora. Depois, Soteldo e Serna, duas vezes, finalizaram para boas defesas de Bruno, que impediu o quarto gol.
FLUMINENSE 3 x 1 BANGU
Quartas de final do Campeonato Carioca
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Público Total: 20.006 torcedores
Data e hora: 16/02/2026, às 18h (de Brasília)
Gols: Savarino, 35’/1ºT (1-0); Cannbio, 39’/1º (2-0); Ganso, 34’/2ºT (2-0); Ricardo Sena, 37’/2ºT (3-1)
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli (Lucho Acosta, 20’/2ºT) e Ganso (Otávio, 36’/2ºT); Savarino (Soteldo, 26’/2ºT), Canobbio (Santi Moreno, 26’/2ºT) e John Kennedy (Serna, 20’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía
BANGU: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca (Ricardo Sena, 11’/2ºT); Mauro Silva (Kauan Guilherme, 35’/2ºT), Dioguinho (Pedro China, 26’/2ºT) e Walber; Lucas Sibito (Luizinho, intervalo), PK e Garrinsha (Wellington Zarú, 11’/2ºT). Técnico: Flávio Tinoco
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
Auxiliares: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis
VAR: Philip Georg Bennett
Cartões Amarelos: PK, Dudu e PV (BAN)