Savarino festeja primeiro gol e mira sequência no Fluminense: “Feliz por esse momento”

Atacante marca na vitória de 3 a 1 sobre o Bangu, desencanta com a camisa tricolor e projeta sequência na equipe titular
A vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o Bangu, nesta segunda-feira (16), garantiu a vaga na semifinal do Campeonato Carioca e trouxe um sabor especial para Savarino. O atacante venezuelano foi o autor do segundo gol da partida no Maracanã e, finalmente, desencantou com a armadura tricolor.

Logo após o confronto, o jogador concedeu entrevista ao SporTV e não escondeu o alívio. Savarino valorizou o feito pessoal como um combustível fundamental para ganhar confiança e sequência na temporada.

Versatilidade tática e desabafo

Sobretudo, o camisa 11 reforçou sua utilidade tática para o esquema do treinador. Ele destacou que pode atuar em mais de uma função no ataque, algo que a comissão técnica já tem ciência.

Ao festejar o gol, Savarino fez questão de enfatizar essa polivalência e a alegria pelo momento vivido no clube:

“Feliz por esse momento. Consigo jogar nas duas posições e o treinador sabe disso. Consegui fazer o primeiro gol pelo Fluminense. Isso é importante para ganhar sequência para a temporada”.

Fluminense contra o Vasco em outra semifinal

Com a classificação assegurada, o Fluminense já conhece seu próximo desafio. O Tricolor enfrentará o Vasco da Gama na semifinal do Estadual. O Cruz-Maltino chega para o clássico após eliminar o Volta Redonda no último fim de semana.

Ainda não há confirmação oficial sobre as datas e os horários exatos dos confrontos decisivos. Enquanto isso, na outra chave da competição, Flamengo e Madureira disputarão a outra vaga na grande final do Campeonato Carioca de 2026.

