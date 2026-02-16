São Paulo vira sobre o Internacional e estreia com o pé direito no Brasileirão Feminino

São Paulo vira sobre o Internacional e estreia com o pé direito no Brasileirão FemininoDepois da virada, Tricolor sofreu pressão das Gurias Coloradas mas souberam segurar o placar
O São Paulo venceu o Internacional por 2 a 1, de virada, na estreia as equipes no Brasileirão Feminino nesta segunda-feira (16), no Sesc Campestre. As Gurias Coloradas saíram na frente com Darlene, aos seis minutos de jogo, com um belo gol de cavadinha. O Tricolor virou com gols no fim do primeiro tempo e no início do segundo, inicialmente com Duda Serrana e depois com Crivelari.
Com este resultado, o São Paulo conquista seus primeiros três pontos na competição nacional e termina a rodada na quarta posição da tabela. O Internacional, por sua vez, termina na 10ª posição, ao lado de Grêmio e Juventude, sem pontos, com um gol marcado e odis sofridos (saldo de dois gols negativos0.
Como foi Internacional x São Paulo pelo Brasileirão feminino?
O Internacional precisou de apenas seis minutos para abrir o placar com Darlene, que recebeu passe entre as zagueiras adversárias e finalizou de cavadinha na saída da goleira Carlinha. Com vantagem no placar, as Gurias Coloradas entregaram a bola para o time do São Paulo e protegeram a vantagem.
O empate tricolor, no entanto, viria ainda no primeiro tempo, nos acréscimos. Aos 48 minutos, após escanteio cobrado do lado esquerdo, a goleira Gabi Barbieri falhou na saída e deixou o gol aberto para Duda Serrana apenas empurrar a bola para dentro do gol.
E a virada do Tricolor veio no início da segunda etapa, com Crivelari. Praticamente no primeiro lance do segundo tempo, a atacante recebeu dentro da área e finalizou após bela jogada de Gadú. Assim, o cenário da primeira etapa se inverteu, e o São Paulo entregou a bola para o Internacional, que não conseguiu criar chances claras ao longo da segunda etapa.
Próximos jogos de Internacional e São Paulo
O Internacional volta a campo no sábado (21), às 15h (de Brasília), quando visita o América-MG pela segunda rodada do Brasileirão feminino. O São Paulo, por sua vez, recebe o Bahia na próxima segunda-feira (23), às 21h (de Brasília).