São Paulo e RB Bragantino fazem duelo eliminatório pela quinta vez na história

Com final de Campeonato Brasileiro no currículo, equipes vão disputar uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

RB Bragantino e São Paulo voltam a medir forças em um confronto eliminatório pela quinta vez na história do confronto. As equipes se enfrentam no próximo final de semana, pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2026, no Estádio Cícero de Souza Marques. Aliás, o retrospecto joga a favor do São Paulo. O Tricolor avançou em três oportunidades, enquanto o time de Bragança Paulista venceu uma. Entre esses duelos, chama atenção até uma final de Campeonato Brasileiro, em 1991.

Todas as decisões anteriores ocorreram quando o adversário ainda atuava como Clube Atlético Bragantino. Agora, o cenário é diferente. Esta será a primeira vez que São Paulo e Bragantino se enfrentam em mata-mata desde que a Red Bull assumiu o controle do clube do interior paulista.

O mando de campo ficou com o Massa Bruta. A equipe terminou a fase classificatória na terceira posição, enquanto o São Paulo avançou em sexto lugar. Por isso, o confronto acontece em jogo único, diante da torcida bragantina. Aliás, as equipes não se cruzaram na primeira fase do Estadual. O encontro mais recente ocorreu pelo Brasileirão de 2025, na Vila Belmiro, com vitória do Bragantino por 1 a 0. Histórico de decisões entre RB Bragantino e São Paulo Copa do Brasil 2014 – terceira fase (Bragantino classificado)

Bragantino 1 x 2 São Paulo

São Paulo 1 x 3 Bragantino

Quartas de final do Paulistão de 2012 (São Paulo classificado)

São Paulo 4 x 1 Bragantino Final do Campeonato Brasileiro de 1991 (São Paulo campeão)

São Paulo 1 x 0 Bragantino

Bragantino 0 x 0 São Paulo Semifinal do Paulistão de 1989 (São Paulo classificado)

Bragantino 0 x 2 São Paulo

São Paulo 1 x 0 Bragantino