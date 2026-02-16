São Paulo avança em novo acordo de patrocínio para a camisa

São Paulo avança em novo acordo de patrocínio para a camisaCenário político conturbado atrasou resolução do acordo, e negociações já duram três meses
O São Paulo está próximo de anunciar mais um patrocínio para a sua camisa. Trata-se da Seguros Unimed, que tinha conversas com o clube há três meses. O cenário político conturbado do clube, no entanto, atrasou o andamento das negociações. A rádio “TMC” publicou a informação inicialmente.
Assim, caso as partes cheguem a um acordo, a marca deve estampar sua logomarca na barra traseira da camisa. O espaço estava vago desde setembro de 2025, quando o clube rompeu o contrato com a BlueMed, antiga patrocinadora, que não vinha honrando seus compromissos. O caso, aliás, está na justiça e o São Paulo cobra mais de R$ 6 milhões da empresa em dívidas.
Com o desfecho positivo da negociação entre o Tricolor e a seguradora, apenas dois espaços na camisa do clube seguirão disponíveis: as omoplatas (região dos ombros) e as mangas.
O primeiro espaço está disponível desde abril de 2025, quando o clube rescindiu com a Viva Sorte, empresa que comercializa títulos de capitalização. O motivo era um conflito de interesses com o acordo entre São Paulo e a casa de apostas Superbet (patrocinadora máster). Para o segundo espaço, por sua vez, o clube tinha acordo com o Magnum Bank, mas houve um recuo no acordo após o Banco Central definir novas regras para instituições financeiras digitais, em novembro do ano passado.
Atualmente, o São Paulo exibe quatro marcas na sua camisa. São elas: Superbet (patrocínio máster e costas superior), Elgin (peito), Ademicon (peito do lado esquerdo) e Moto da Gente (barra frontal).