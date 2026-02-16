São Paulo anuncia a contratação do meia-atacante Cauly

Meia-atacante chega por empréstimo após perder espaço no Bahia e vira opção central para qualificar o setor ofensivo do Tricolor / Crédito: Jogada 10

O São Paulo confirmou nesta segunda-feira (16/2) a contratação do meia-atacante Cauly. O jogador, que defendia o Bahia, chega por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra prevista ao término do vínculo. A negociação ganhou forma após uma mudança de cenário. No início do ano, o Tricolor tentou avançar, mas encontrou resistência do clube baiano. Com o passar das semanas, porém, Cauly perdeu espaço no elenco comandado por Rogério Ceni, o que abriu caminho para um novo acordo.

A chegada do meia atende diretamente a uma cobrança pública de Hernán Crespo. Mesmo depois da vitória sobre o Grêmio, o treinador voltou a reforçar a necessidade de mais alternativas para o meio-campo e para o setor de criação da equipe.

O nome de Cauly, aliás, não é novidade no mercado nacional. Ao fim de 2023, o jogador despertou interesse do Palmeiras, mas permaneceu no Bahia e renovou contrato até 2028. Na época, vivia o auge no clube nordestino. Em termos contratuais, o São Paulo acertou o empréstimo por 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões). O valor, contudo, não sairá dos cofres tricolores neste momento. As partes acordaram que a quantia será abatida de pendências financeiras do Bahia relativas às compras definitivas de Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Trajetória e números Formado no futebol alemão, Cauly iniciou a carreira no FC Köln e passou por clubes como Fortuna Düsseldorf, Duisburg e Paderborn. Depois, construiu trajetória sólida no Ludogorets, da Bulgária, onde atuou por quatro temporadas antes de desembarcar no Brasil, em 2023.

No Bahia, rapidamente ganhou protagonismo. Logo no primeiro ano, foi campeão baiano, marcou gol na final e teve papel decisivo na campanha de permanência na Série A. O impacto foi tão grande que gerou comparações com Bobô, ídolo histórico do clube. Em 2024, mesmo com mudanças táticas e de função, manteve números expressivos. Foram nove gols e dez assistências, totalizando 19 participações diretas, repetindo a produção da temporada anterior. Já em 2025, com a chegada de novos reforços ofensivos, passou a alternar entre o meio e a ponta. Ainda assim, disputou 63 partidas, iniciou 31 como titular, marcou quatro gols e distribuiu seis assistências. Encaixe no São Paulo Cauly chega ao São Paulo para atuar em sua posição de origem. O meia pode funcionar tanto como segundo volante com liberdade ofensiva quanto como armador central. Esse perfil se encaixa no esquema atual de Crespo, que utiliza três volantes com maior mobilidade.