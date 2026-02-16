Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos supera Grêmio na estreia de ambos no Brasileirão Feminino

Sereias da Vila fazem valer fator casa e vencem por 2 a 1 em duelo com boas oportunidades para cada lado
Na estreia de Santos e Grêmio pelo Brasileirão Feminino-2026, melhor para as alvinegras. O duelo na Vila Belmiro, na noite desta segunda-feira (16), teve intensidade e alternância de domínio. No fim, o 2 a 1 confirmou os três primeiros pontos para as paulistas, enquanto as gaúchas seguem sem pontuar.

O jogo

As Sereias da Vila começaram melhor e logo aos cinco minutos abriram o placar com um chute de fora da área de Katrine. O Grêmio tentou responder, mas as anfitriãs ampliaram aos 19′, quando Ana Alice aproveitou sobra de escanteio e contou com falha da goleira Raíssa para marcar o segundo. A primeira etapa seguiu equilibrada, com chances para ambos os lados, bolas na trave e muita disputa pela posse, mas o placar permaneceu 2 a 0 até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, as Mosqueteiras cresceram e passaram a pressionar. Yamila Rodríguez acertou a trave logo no início e, aos 25 minutos, Alyne subiu bem de cabeça após cruzamento de Camila Pini para descontar. O gol embalou o Grêmio, que teve oportunidades claras com Giovaninha e Yamila, mas não conseguiu empatar. A partida ainda foi marcada por choques de cabeça que exigiram paralisações, resultando em 12 minutos de acréscimos. No fim, o Santos resistiu à pressão e confirmou a vitória por 2 a 1 na estreia.

Próximos passos

Na sequência do Brasileirão Feminino, o Grêmio recebe o Palmeiras no Estádio Francisco Novelletto, na sexta-feira (20), às 19h. Já o Santos visita o Cruzeiro na Arena do Jacaré, na segunda-feira (23), também às 19h.

