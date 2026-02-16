Santos supera Grêmio na estreia de ambos no Brasileirão Feminino

Santos supera Grêmio na estreia de ambos no Brasileirão FemininoSereias da Vila fazem valer fator casa e vencem por 2 a 1 em duelo com boas oportunidades para cada lado
Na estreia de Santos e Grêmio pelo Brasileirão Feminino-2026, melhor para as alvinegras. O duelo na Vila Belmiro, na noite desta segunda-feira (16), teve intensidade e alternância de domínio. No fim, o 2 a 1 confirmou os três primeiros pontos para as paulistas, enquanto as gaúchas seguem sem pontuar.
O jogo
As Sereias da Vila começaram melhor e logo aos cinco minutos abriram o placar com um chute de fora da área de Katrine. O Grêmio tentou responder, mas as anfitriãs ampliaram aos 19′, quando Ana Alice aproveitou sobra de escanteio e contou com falha da goleira Raíssa para marcar o segundo. A primeira etapa seguiu equilibrada, com chances para ambos os lados, bolas na trave e muita disputa pela posse, mas o placar permaneceu 2 a 0 até o intervalo.
Na volta para o segundo tempo, as Mosqueteiras cresceram e passaram a pressionar. Yamila Rodríguez acertou a trave logo no início e, aos 25 minutos, Alyne subiu bem de cabeça após cruzamento de Camila Pini para descontar. O gol embalou o Grêmio, que teve oportunidades claras com Giovaninha e Yamila, mas não conseguiu empatar. A partida ainda foi marcada por choques de cabeça que exigiram paralisações, resultando em 12 minutos de acréscimos. No fim, o Santos resistiu à pressão e confirmou a vitória por 2 a 1 na estreia.
Próximos passos
Na sequência do Brasileirão Feminino, o Grêmio recebe o Palmeiras no Estádio Francisco Novelletto, na sexta-feira (20), às 19h. Já o Santos visita o Cruzeiro na Arena do Jacaré, na segunda-feira (23), também às 19h.
