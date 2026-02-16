Rojas não acredita em disputa por posição com Coutinho: “Ele é referência”Colombiano surpreende com sequência de boas partidas e há apelo para que assuma o lugar do camisa 10 no time titular do Cruz-Maltino
O início de temporada do Vasco repleto de dúvidas por atuações irregulares tem uma surpresa positiva: Johan Rojas. Afinal, diferentemente da equipe, o colombiano mostrou que fez valer a aposta de Admar Lopes em sua contratação. Até porque o colombiano gradativamente é um dos poucos que vem apresentando rendimento consistente.
Anteriormente, ele já se sobressaiu no triunfo sobre o Boavista na fase de grupos do Estadual e repetiu a dose a partir do intervalo quando entrou no lugar de Coutinho contra o Volta Redonda. A partir da sua entrada, ajudou a equipe a dar mais ritmo de jogo ao Cruz-Maltino, além de ser um dos mais participativos na segunda etapa. Isso porque o camisa 29 foi autor de nove finalizações no período em que esteve no gramado e quase anotou um gol em um chute que obrigou o goleiro do Voltaço a fazer difícil defesa.
Na oportunidade, Rojas tentou uma bela finalização sem deixar a bola tocar no gramado após depois cruzamento de Andrés Gómez. O reforço desta janela ainda sofreu três faltas e distribuiu 32 passes. Como foi um dos principais jogadores no duelo que garantiu a vaga para as semifinais do Carioca recebeu aplauso dos torcedores depois do apito final. A situação, aliás, ocorreu antes quando realizava aquecimento para entrar no jogo que se desenhava complicado contra o Voltaço.
Possível disputa pela vaga com Coutinho no Vasco
As boas respostas de Rojas cria um debate e credencia a estrutura de uma concorrência pela titularidade com Coutinho, que apresenta atuações inconsistente. O camisa 29, porém, não deseja ou discorda ter condição de iniciar uma disputa com o seu companheiro de posição.
“Eu não quero competir com ele em nenhum momento. Ele é uma referência da equipe e mundial. É uma pessoa a qual eu admiro muito e graças a Deus tenho como companheiro. Creio que é muito lindo estar ao lado dele. Ele sempre me deu confiança para jogar e fazer as coisas bem”, argumentou o reforço.
O Cruz-Maltino espera a definição entre quem será o vencedor no duelo entre Fluminense e Bangu, nesta segunda-feira (16), no Maracanã. Uma das semifinais do Estadual será no próximo final de semana. Deste modo, o Vasco aguarda o seu oponente nesta etapa da competição e a definição das datas pela Ferj. Além disso, houve uma pausa que ocorre no Campeonato Brasileiro. Desta forma, o próximo compromisso no torneio será somente contra o Santos, fora de casa, no dia 26 de janeiro. Ou seja, o Gigante da Colina terá dez dias livres para fazer as correções necessárias.
Algumas das principais missões é emplacar um processo de retomada da confiança de forma coletiva. Isso porque o Vasco tem pelo menos quatro jogadores considerados titulares, que apresentam performances negativas em sequência em 2026. O zagueiro Carlos Cuesta, o lateral-esquerdo Lucas Piton e os meio-campistas Coutinho e Nuno Moreira se encaixam neste contexto.
