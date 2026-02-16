Rojas não acredita em disputa por posição com Coutinho: “Ele é referência”

Colombiano surpreende com sequência de boas partidas e há apelo para que assuma o lugar do camisa 10 no time titular do Cruz-Maltino / Crédito: Jogada 10

O início de temporada do Vasco repleto de dúvidas por atuações irregulares tem uma surpresa positiva: Johan Rojas. Afinal, diferentemente da equipe, o colombiano mostrou que fez valer a aposta de Admar Lopes em sua contratação. Até porque o colombiano gradativamente é um dos poucos que vem apresentando rendimento consistente. Anteriormente, ele já se sobressaiu no triunfo sobre o Boavista na fase de grupos do Estadual e repetiu a dose a partir do intervalo quando entrou no lugar de Coutinho contra o Volta Redonda. A partir da sua entrada, ajudou a equipe a dar mais ritmo de jogo ao Cruz-Maltino, além de ser um dos mais participativos na segunda etapa. Isso porque o camisa 29 foi autor de nove finalizações no período em que esteve no gramado e quase anotou um gol em um chute que obrigou o goleiro do Voltaço a fazer difícil defesa.

Na oportunidade, Rojas tentou uma bela finalização sem deixar a bola tocar no gramado após depois cruzamento de Andrés Gómez. O reforço desta janela ainda sofreu três faltas e distribuiu 32 passes. Como foi um dos principais jogadores no duelo que garantiu a vaga para as semifinais do Carioca recebeu aplauso dos torcedores depois do apito final. A situação, aliás, ocorreu antes quando realizava aquecimento para entrar no jogo que se desenhava complicado contra o Voltaço.

Possível disputa pela vaga com Coutinho no Vasco As boas respostas de Rojas cria um debate e credencia a estrutura de uma concorrência pela titularidade com Coutinho, que apresenta atuações inconsistente. O camisa 29, porém, não deseja ou discorda ter condição de iniciar uma disputa com o seu companheiro de posição. “Eu não quero competir com ele em nenhum momento. Ele é uma referência da equipe e mundial. É uma pessoa a qual eu admiro muito e graças a Deus tenho como companheiro. Creio que é muito lindo estar ao lado dele. Ele sempre me deu confiança para jogar e fazer as coisas bem”, argumentou o reforço.