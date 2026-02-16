Recado de Vini Jr para Virginia durante programa da Globo ganha repercussão

Recado de Vini Jr para Virginia durante programa da Globo ganha repercussãoVirginia participa de atração na Globo pela sua inédita atuação como rainha de bateria da Grande Rio e astro envia vídeo para a amada
Virginia está em contagem regressiva para a sua estreia no Carnaval do Rio de Janeiro e como rainha de bateria da Grande Rio. Assim, recebeu uma surpresa de Vini Jr. A sua participação inicial em desfile na Sapucaí está marcada pata ocorrer nesta terça-feira (17). Por este evento inédito para ela, a influenciadora participou da edição anterior do “Caldeirão do Hulk”, na Globo, no último domingo (15).
Depois de um certo momento de sua presença no palco da atração, a apresentadora foi surpreendida com um recado de incentivo de pessoas próximas a ela pela sua primeira vez no Carnaval. Um dos vídeos que provocaram mais destaque a quem acompanhava o programa de casa ou quem estava na plateia foi de Vini Jr, seu namorado.
“Estou muito feliz e muito orgulhoso de toda evolução, que pude acompanhar de perto, de cada passo. Queria muito estar aí, mas infelizmente não posso. Vou estar daqui, torcendo muito. Que você possa aproveitar muito e fazer o seu melhor. Te amo”, ressaltou o atacante da Seleção Brasileira.
Em seguida, Virginia demonstrou gratidão ao seu companheiro pelo gesto carinhoso.
“Que fofo! Te amo, meu amor. Queria muito você aqui comigo”, apontou a apresentadora.
Rotina desgastante de Vini Jr
Em uma entrevista recente na Espanha, Vini Jr deu detalhes da sua rotina exaustiva no período no qual está em atividade pelo Real Madrid.
“Eu treino, geralmente chego em casa por volta das duas da tarde e almoço com meus amigos, depois tiro um cochilo de duas horas, depois vou para a academia e das 19h à meia-noite jogo PlayStation com meus amigos”, relatou o camisa 7 do Real Madrid.
Um rápido retorno de Vini Jr ao Brasil para prestigiar o desfile de Viriginia seria impossível porque no mesmo dia da apresentação da Grande Rio, ele entra em campo pelos Galácticos. Enquanto a namorada se prepara para sua estreia, o atacante enfrentará o Benfica, em Portugal, nesta terça-feira (17).
Este novo encontro entre as equipes será o primeiro entre os duelos pelos playoffs das oitavas de final. Posteriormente, no próximo sábado (21), os Merengues voltam às atenções ao Campeonato Espanhol, pois encaram o Osasuna, fora de casa, pela 25ª rodada do torneio.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar