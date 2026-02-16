Recado de Vini Jr para Virginia durante programa da Globo ganha repercussão

Virginia participa de atração na Globo pela sua inédita atuação como rainha de bateria da Grande Rio e astro envia vídeo para a amada

Virginia está em contagem regressiva para a sua estreia no Carnaval do Rio de Janeiro e como rainha de bateria da Grande Rio. Assim, recebeu uma surpresa de Vini Jr. A sua participação inicial em desfile na Sapucaí está marcada pata ocorrer nesta terça-feira (17). Por este evento inédito para ela, a influenciadora participou da edição anterior do “Caldeirão do Hulk”, na Globo, no último domingo (15).

Depois de um certo momento de sua presença no palco da atração, a apresentadora foi surpreendida com um recado de incentivo de pessoas próximas a ela pela sua primeira vez no Carnaval. Um dos vídeos que provocaram mais destaque a quem acompanhava o programa de casa ou quem estava na plateia foi de Vini Jr, seu namorado.