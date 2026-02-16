Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PSG entra na folia e transforma craques brasileiros em bonecos de Olinda

PSG entra na folia e transforma craques brasileiros em bonecos de Olinda

Clube francês posta montagem criativa com ídolos do passado e do presente para celebrar o carnaval; Chelsea também adere à festa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Paris Saint-Germain (PSG) entrou de vez no ritmo da festa brasileira nesta segunda-feira (16). O clube francês usou suas redes sociais para fazer uma homenagem cheia de cultura ao carnaval do país. A equipe publicou uma montagem especial onde grandes nomes da sua história aparecem transformados nos tradicionais bonecos gigantes de Olinda.

A imagem reúne gerações de talentos que vestiram a camisa do PSG. Os zagueiros Marquinhos e Beraldo, atuais titulares, dividem a cena com lendas como Ronaldinho Gaúcho, Thiago Silva, Nenê, Lucas Moura e Neymar. A legenda foi curta e simpática:

“Bom Carnaval, Brasil”.

Torcida do PSG brinca e pede volta de Neymar

Nos comentários, os brasileiros reagiram com bom humor à referência pernambucana. Um torcedor brincou sobre a origem do responsável pelas redes sociais do clube:

“O administrador ou é pernambucano ou é louco pra conhecer Olinda”.

Outro fã aproveitou a lembrança para pedir o retorno do craque:

“O Neymar vai voltar a qualquer momento”.

 

Chelsea também entra na dança

Além do time de Paris, o futebol inglês também saudou a folia. O Chelsea divulgou uma arte semelhante no sábado, utilizando a mesma estética dos bonecos gigantes. A montagem dos Blues destacou as joias brasileiras Andrey Santos, João Pedro e Estevão, ao lado do mascote do clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar