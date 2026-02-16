PSG entra na folia e transforma craques brasileiros em bonecos de Olinda

PSG entra na folia e transforma craques brasileiros em bonecos de OlindaClube francês posta montagem criativa com ídolos do passado e do presente para celebrar o carnaval; Chelsea também adere à festa
O Paris Saint-Germain (PSG) entrou de vez no ritmo da festa brasileira nesta segunda-feira (16). O clube francês usou suas redes sociais para fazer uma homenagem cheia de cultura ao carnaval do país. A equipe publicou uma montagem especial onde grandes nomes da sua história aparecem transformados nos tradicionais bonecos gigantes de Olinda.
A imagem reúne gerações de talentos que vestiram a camisa do PSG. Os zagueiros Marquinhos e Beraldo, atuais titulares, dividem a cena com lendas como Ronaldinho Gaúcho, Thiago Silva, Nenê, Lucas Moura e Neymar. A legenda foi curta e simpática:
“Bom Carnaval, Brasil”.
Torcida do PSG brinca e pede volta de Neymar
Nos comentários, os brasileiros reagiram com bom humor à referência pernambucana. Um torcedor brincou sobre a origem do responsável pelas redes sociais do clube:
“O administrador ou é pernambucano ou é louco pra conhecer Olinda”.
Outro fã aproveitou a lembrança para pedir o retorno do craque:
“O Neymar vai voltar a qualquer momento”.
Chelsea também entra na dança
Além do time de Paris, o futebol inglês também saudou a folia. O Chelsea divulgou uma arte semelhante no sábado, utilizando a mesma estética dos bonecos gigantes. A montagem dos Blues destacou as joias brasileiras Andrey Santos, João Pedro e Estevão, ao lado do mascote do clube.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar