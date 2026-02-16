Polêmica: URT pede divulgação de áudio do VAR em gol anulado diante do Cruzeiro

Polêmica: URT pede divulgação de áudio do VAR em gol anulado diante do CruzeiroEquipe de Patos de Minas está na bronca com a arbitragem
O jogo do último sábado entre URT e Cruzeiro, pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, terminou com a vitória da Raposa por 2 a 1. No entanto, o jogo ainda segue dando pano para a manga. A equipe de Patos de Minas segue na bronca com a arbitragem e formalizou um pedido oficial para a Federação Mineira de Futebol cobrando a divulgação dos aúdios do VAR.
A URT pede que a FMF divulgue a conversa entre a arbitragem que culminou na anulação do gol que, assim, abriria o placar a favor da equipe, por conta de um impedimento no início da jogada. No entanto, a URT entende que a anulação não foi convincente no traçar de linhas.
LEIA MAIS: Tite exalta desempenho do Cruzeiro e vê evolução após terceira vitória seguida
“O gol, marcado nos minutos iniciais da partida, foi invalidado após revisão do VAR por suposto impedimento. As imagens divulgadas, especialmente no momento do traçado das linhas, levantam sérios questionamentos quanto ao critério técnico adotado. O ponto de referência corporal utilizado e à precisão do enquadramento do frame no instante exato do passe. Trata-se de um lance determinante, em um jogo decisivo, cujo impacto ultrapassa o campo esportivo e atinge diretamente os objetivos traçados pelo clube na competição. A arbitragem que tivemos nesse jogo foi extremamente equivocada, com o quarteto de arbitragem perdido em suas ações, sem critérios definidos e com um VAR apresentando decisões tendenciosas, induzindo o árbitro a erros”, diz a nota oficial da URT.
Apesar de toda reclamação, a vitória por 2 a 1 do Cruzeiro deu a classificação para a Raposa, e tirou a URT das semifinais. O time de Belo Horizonte vai fazer a semifinal diante do Pouso Alegre. No outro lado, o time de Patos de Minas vai disputar a semifinal do Troféu Inconfidência diante do North EC. Tombense e Uberlândia fazem a outra perna. A FMF ainda não divulgou as datas e horários das partidas.