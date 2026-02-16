Polêmica: URT pede divulgação de áudio do VAR em gol anulado diante do Cruzeiro

O jogo do último sábado entre URT e Cruzeiro, pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, terminou com a vitória da Raposa por 2 a 1. No entanto, o jogo ainda segue dando pano para a manga. A equipe de Patos de Minas segue na bronca com a arbitragem e formalizou um pedido oficial para a Federação Mineira de Futebol cobrando a divulgação dos aúdios do VAR.

A URT pede que a FMF divulgue a conversa entre a arbitragem que culminou na anulação do gol que, assim, abriria o placar a favor da equipe, por conta de um impedimento no início da jogada. No entanto, a URT entende que a anulação não foi convincente no traçar de linhas.