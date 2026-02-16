Pezzolano valoriza elenco, mas alerta Inter sobre vantagem: “Sair como se estivesse empatado”

“É um grande time, bem trabalhado. Vimos aqui, quando perdemos. Gostam de jogar com a bola, têm boa intensidade. Temos de melhorar coisas. No próximo jogo, temos de sair como se estivesse empatado. Jogaremos com um time muito aguerrido. Se tomarmos um gol, será muito difícil. Precisamos ser inteligentes”, afirmou o uruguaio.

Além disso, Pezzolano cumpriu o objetivo de proporcionar minutagem a jogadores que precisavam ser avaliados. Entre eles Allex, um dos destaques da partida com participação no primeiro gol e que quase balançou a rede em Erechim.

“Os jogadores que não têm tempo precisavam ganhar. No último jogo, tivemos desgaste. Um gramado pesado. Era o correto dar espaço a eles. Estou muito contente pelo resultado”, destacou o treinador colorado.