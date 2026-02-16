Pezzolano valoriza elenco, mas alerta Inter sobre vantagem: “Sair como se estivesse empatado”Treinador uruguaio cumpre objetivo de dar espaço a outros jogadores do elenco e mostra encanto com Allex
O técnico Paulo Pezzolano sabe que a situação do Internacional é confortável após a vitória por 3 a 0 sobre o Ypiranga, fora de casa, pela ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Mas isso não o impediu de elogiar o adversário e pedir aos seu jogadores a mesma dedicação para o duelo de volta no próximo sábado (21), no Beira-Rio.
“É um grande time, bem trabalhado. Vimos aqui, quando perdemos. Gostam de jogar com a bola, têm boa intensidade. Temos de melhorar coisas. No próximo jogo, temos de sair como se estivesse empatado. Jogaremos com um time muito aguerrido. Se tomarmos um gol, será muito difícil. Precisamos ser inteligentes”, afirmou o uruguaio.
Além disso, Pezzolano cumpriu o objetivo de proporcionar minutagem a jogadores que precisavam ser avaliados. Entre eles Allex, um dos destaques da partida com participação no primeiro gol e que quase balançou a rede em Erechim.
“Os jogadores que não têm tempo precisavam ganhar. No último jogo, tivemos desgaste. Um gramado pesado. Era o correto dar espaço a eles. Estou muito contente pelo resultado”, destacou o treinador colorado.
“Ele (Allex) tem brigado pela titularidade. Tem feito muito bem. É um grande jogador. Precisa seguir evoluindo. Tem tudo para brigar, mas há outros jogadores com muita qualidade. Quando surgir a oportunidade, aproveitar”, concluiu Pezzolano.
O Internacional pode até perder por dois gols em seus domínios que garante vaga na decisão estadual. Em caso de derrota por três de diferença, a decisão vai para os pênaltis.
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar