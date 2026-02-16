Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Período de turbulência vira incentivo para Diniz retomar apoio no Vasco

Torcida do Cruz-Maltino protesta mais uma vez contra Diniz apesar da vaga nas semifinais do Carioca após outra performance irregular da equipe
A relação de Fernando Diniz com a torcida do Vasco está intensamente desgastada pelas situações repetitivas que a equipe apresenta a cada jogo. Alguns dos motivos da irritação dos torcedores com protestos recorrentes e clima hostil ao entoarem xingamentos em São Januário são a pouca eficiência em aproveitar as oportunidades que cria, fragilidade defensiva e a falta de constância no desempenho. Todos esses elementos estiveram presentes na classificação do Cruz-Maltino para as semifinais do Estadual ao vencer o Volta Redonda em disputa de pênaltis. 

Por isso, apesar do avanço para a penúltima etapa do Campeonato Carioca, os torcedores voltaram a reclamar do trabalho do atual comandante. Em contrapartida ao contexto adverso, Diniz considera ser possível estruturar uma reviravolta que seja favorável à sequência do seu trabalho. 

“É com vitória. O torcedor está certo. Eu aguento o que vem da arquibancada. A torcida do Vasco é diferente. Há um mês, a torcida estava gritando o meu nome. A torcida está no direito e está certa. Se o time faz o que fez no primeiro tempo, como a torcida não vai se desesperar com aquilo que está vendo? Que vem na chuva, que vem no sol, que viaja”, explicou o treinador. 

Falhas recorrentes no Vasco

A última temporada causou um misto de emoções nos vascaínos. Inicialmente, com a preocupação do rebaixamento, quando Carille era o comandante. Depois da chegada de Fernando Diniz, o time passou a ter objetivos mais atrativos. Isso porque, no Brasileirão de 2025, por um período o Cruz-Maltino chegou a ser candidato a uma vaga na Libertadores deste ano. A equipe também alcançou a decisão da edição passada da Copa do Brasil.  

Apesar disso, na reta final do ano passado, o Gigante da Colina sofreu um declínio em seu desempenho e nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro voltou a se preocupar com o risco de queda. A propósito, também encerrou 2025 com o vice-campeonato da Copa do Brasil e sem a classificação para a Libertadores. Assim, todas essas ocorrências interferem no atual relacionamento conturbado.

 

