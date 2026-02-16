Período de turbulência vira incentivo para Diniz retomar apoio no Vasco

Torcida do Cruz-Maltino protesta mais uma vez contra Diniz apesar da vaga nas semifinais do Carioca após outra performance irregular da equipe / Crédito: Jogada 10

A relação de Fernando Diniz com a torcida do Vasco está intensamente desgastada pelas situações repetitivas que a equipe apresenta a cada jogo. Alguns dos motivos da irritação dos torcedores com protestos recorrentes e clima hostil ao entoarem xingamentos em São Januário são a pouca eficiência em aproveitar as oportunidades que cria, fragilidade defensiva e a falta de constância no desempenho. Todos esses elementos estiveram presentes na classificação do Cruz-Maltino para as semifinais do Estadual ao vencer o Volta Redonda em disputa de pênaltis. Por isso, apesar do avanço para a penúltima etapa do Campeonato Carioca, os torcedores voltaram a reclamar do trabalho do atual comandante. Em contrapartida ao contexto adverso, Diniz considera ser possível estruturar uma reviravolta que seja favorável à sequência do seu trabalho.

“É com vitória. O torcedor está certo. Eu aguento o que vem da arquibancada. A torcida do Vasco é diferente. Há um mês, a torcida estava gritando o meu nome. A torcida está no direito e está certa. Se o time faz o que fez no primeiro tempo, como a torcida não vai se desesperar com aquilo que está vendo? Que vem na chuva, que vem no sol, que viaja”, explicou o treinador.

Falhas recorrentes no Vasco A última temporada causou um misto de emoções nos vascaínos. Inicialmente, com a preocupação do rebaixamento, quando Carille era o comandante. Depois da chegada de Fernando Diniz, o time passou a ter objetivos mais atrativos. Isso porque, no Brasileirão de 2025, por um período o Cruz-Maltino chegou a ser candidato a uma vaga na Libertadores deste ano. A equipe também alcançou a decisão da edição passada da Copa do Brasil. Apesar disso, na reta final do ano passado, o Gigante da Colina sofreu um declínio em seu desempenho e nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro voltou a se preocupar com o risco de queda. A propósito, também encerrou 2025 com o vice-campeonato da Copa do Brasil e sem a classificação para a Libertadores. Assim, todas essas ocorrências interferem no atual relacionamento conturbado.