Paquetá marca pela primeira vez e ganha confiança no Flamengo

Paquetá marca pela primeira vez e ganha confiança no FlamengoMeia marcou na vitória sobre o Botafogo por 2 a 1
A estrela de Lucas Paquetá voltou a brilhar. Maior contratação da história do futebol brasileiro, o meia marcou na vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 2 a 1, neste domingo (15), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Carioca. Dessa forma, ele fez o seu primeiro gol desde o retorno para o Brasil e recuperou a confiança.
Lucas Paquetá estava em busca do gol desde a sua estreia. O meia, aliás, teve chances claras na goleada do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa, mas parou nas boas defesas do goleiro adversário. A ansiedade, no entanto, chegou ao fim no clássico contra o Botafogo. O camisa 20 teve papel fundamental na classificação rubro-negra à semifinal.
“O Paquetá faz tudo para poder potencializar a equipe. É claro que queremos tirar o melhor de cada jogador, mas sempre pensando no que é melhor para o Flamengo. O Paquetá hoje fez um grande jogo e foi premiado com um gol. Depois até no final do jogo teve quase outra chance para poder finalizar. Muito feliz pela atuação dele”, disse o técnico Filipe Luís.
Na vitória sobre o Botafogo, Lucas Paquetá teve 85% de aproveitamento nos passes, foi o jogador com mais duelos ganhos (8 de 12), teve dois desarmes e cinco bolas recuperadas, de acordo com o “SofaScore”. Dessa forma, o meia mostrou a sua contribuição tanto no ataque quanto na defesa.
Com a vitória, o Flamengo avançou à semifinal e segue vivo na busca pelo tri. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Lanus, da Argentina, fora de casa, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana.
