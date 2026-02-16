Palmeiras chega ao mata-mata com DM esvaziado e projeta retorno de Paulinho

Felipe Anderson volta a atuar, e Verdão adota cautela para reintegrar atacante aos treinos com o elenco / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras inicia a fase decisiva do Campeonato Paulista com um cenário bem mais tranquilo no departamento médico. Afinal, no último domingo (15/2), contra o Guarani, a comissão técnica celebrou o retorno de Felipe Anderson aos gramados e, paralelamente, trabalha para avançar no processo de recuperação de Paulinho, que se aproxima da transição para atividades com o grupo. No começo da temporada, o Verdão convivia com uma lista extensa de atletas em tratamento. Estavam sob cuidados médicos Figueiredo, Lucas Evangelista, Paulinho, Felipe Anderson e Facundo Torres, este último já negociado com o Austin FC, dos Estados Unidos. Com o passar das rodadas, o panorama mudou.

Lucas Evangelista voltou a ficar à disposição e, inclusive, iniciou como titular no empate por 1 a 1 com o Guarani. Já Figueiredo segue em fase de transição após passar por uma segunda cirurgia no joelho, realizada no ano passado.

Felipe Anderson, por sua vez, voltou a atuar depois de um início de 2026 marcado por contratempos físicos. O meia tratava um entorse sofrido na final da Libertadores, retornou ao departamento médico em janeiro por um incômodo no joelho e, na sequência, por um novo entorse no tornozelo. Por isso, participou de apenas dois jogos na temporada, ambos entrando no segundo tempo, situação rara para um jogador que chegou a completar 151 partidas consecutivas pela Lazio. “Eu tive poucas lesões na carreira, graças a Deus. Este momento foi um pouco difícil, voltar e machucar novamente. Mas a maturidade é importante no momento, pude trabalhar com calma, o Palmeiras deu suporte para voltar a jogar e me sentir bem, que é o mais importante. Precisamos ajudar o Palmeiras de todas as formas, com excelência”, afirmou o camisa 7. Palmeiras tem cautela com Paulinho A atenção agora se volta para Paulinho. Fora dos gramados desde julho, quando passou por uma segunda cirurgia na perna direita, o atacante recebeu recentemente autorização para aumentar a carga de trabalho. Após exames realizados na semana passada, ele passou a realizar atividades com bola e também trabalhos internos na Academia de Futebol.

Nos últimos dias, Paulinho já calçou chuteiras e foi ao gramado, ainda em treinos separados do restante do elenco. A estratégia do clube é clara: evitar qualquer precipitação e garantir um retorno seguro, sem novas dores na região que o incomodava desde os tempos de Atlético-MG. “O Paulinho precisamos de tempo, evolução, vamos fazer com que as coisas corram bem. A evolução está sendo muito positiva, mas sem previsão (de data para o retorno)”, explicou o auxiliar João Martins. Mesmo sem estipular prazos publicamente, a expectativa interna é iniciar, até o fim do mês, a fase final de transição. A ideia é liberar Paulinho para treinar sem restrições com o elenco, fortalecendo ainda mais as opções do Palmeiras no momento mais decisivo do Estadual.