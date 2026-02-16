Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar grava comercial ao lado de Balestrin e detalha sobre físico: “Não tenho joelho”

Além da dupla, o vídeo ainda reúne outros nomes de impacto do cenário nacional e destaca estratégia da marca no mercado de seguros automotivos
Neymar iniciou sua participação comercial na Loovi com uma gravação que já traduz parte da estratégia da marca: aproximar futebol e mercado de seguros. Em um breve recorte, é possível ver o camisa 10 do Santos dentro de um carro ao lado de Toguro, Julio Balestrin, Cariani e Tirulipa. A parceria selecionada a dedo ainda rendeu um papo do craque com o fisiculturista do grupo sobre os cuidados dos atletas com o físico.

A empresa de seguros anunciou o astro futebolístico como embaixador no início do mês, em um movimento que classifica como histórico para marca. A campanha conecta a imagem do número 10 a um símbolo que, segundo a companhia, une gerações e supera rivalidades.

A Loovi afirma que se inspira em empresas de tecnologia que modificaram hábitos de comunicação, mobilidade e consumo de serviços. A proposta consiste em levar essa lógica ao setor de seguros, com experiência digital, simples e acessível. Não à toa, a escolha por nomes conhecidos integra essa estratégia.

