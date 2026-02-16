Monaco x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Monaco x PSG: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Champions 2025/26
Dia de clássico nos playoffs da Champions 2025/26. Monaco e PSG se enfrentam nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no primeiro duelo entre as equipes em busca de uma vaga nas oitavas de final da maior competição de clubes do futebol europeu. A definição do classificado acontece no dia 25 de fevereiro, no mesmo horário, no Parque dos Príncipes. Quem avançar terá pela frente Barcelona ou Chelsea na próxima fase.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming).
Como chega o Monaco
O Monaco quer aproveitar a vantagem de jogar em casa e abrir um bom resultado no primeiro clássico nesta fase de playoffs. O time vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Nantes, pelo Campeonato Francês, e chega embalado para tentar superar os atuais campeões.
Para o duelo no Luis II, o técnico Sébastien Pocognoli não terá Paul Pogba, que ficou fora da lista de inscritos por questões físicas. Em compensação, os reforços de janeiro, Simon Adingra e Wout Faes, estão liberados para jogar. Lamine Camara, que saiu machucado contra o Nantes, aparece como dúvida.
Como chega o PSG
Por outro lado, o PSG esteve perto de assegurar a vaga direta nas oitavas de final, mas caiu de rendimento nas últimas rodadas da fase de liga e terá que passar pelos playoffs para seguir em busca do bicampeonato. O time parisiense não venceu os últimos três compromissos na competição e encerrou a primeira fase na 21ª posição da tabela geral.
Além disso, o PSG vem de uma derrota por 3 a 1 para o Rennes pelo Campeonato Francês e viu o Lens assumir a liderança isolada da Ligue 1. No duelo, o técnico Luis Enrique poupou alguns jogadores e a expectativa é que o time entre com força máxima nesta terça-feira.
Direction Monaco ! ✈️#UCL pic.twitter.com/Aa3DoygC33
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 16, 2026
MONACO X PSG
Playoffs das oitavas de final da Champions
Data e horário: terça-feira, 17/02/2026, às 17h (de Brasília).
Local: Estádio Luis II, em Monaco.
MONACO: Kohn; Vanderson, Kehrer, Faes e Caio Henrique; Zakaria, Lamine Camara e Akliouche; Golovin, Adingra e Balogun (Biereth). Técnico: Sébastien Pocognoli.
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaïre-Emery, Kvaratskhelia; Dembélé e Barcola. Técnico: Luis Enrique.
Árbitro: Jesús Gil Manzano (Espanha).
Auxiliares: Ángel Nevado (Espanha) e Guadalupe Porras Ayuso (Espanha).
VAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha).