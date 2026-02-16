Mercado de segunda (16): São Paulo anuncia reforço

Cauly, ex-Bahia, agora é jogador do Tricolor paulista; Edenílson está a caminho do Rio para fechar com o Botafogo e mais do mercado / Crédito: Jogada 10

É segunda-feira (16/2) de Carnaval, mas o Jogada10 segue firme e forte para trazer o melhor do mercado da bola para você, Joganauta! Mesmo em dias de folias, há espaço para negociações entre os clubes brasileiros. O São Paulo, por exemplo, anunciou seu novo meia, enquanto tem reforço indo para o Rio de Janeiro para fechar com o Botafogo. O Grêmio, por sua vez, tentou tirar Paulo Henrique do Vasco. Saiba mais! LEIA MAIS: Empolgação e gol perdido: Como foi a primeira partida de Neymar em 2026

São Paulo anuncia Cauly O São Paulo confirmou nesta segunda a contratação do meia-atacante Cauly. O jogador, que defendia o Bahia, chega por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra prevista ao término do vínculo.

A negociação ganhou forma após uma mudança de cenário. No início do ano, o Tricolor tentou avançar, mas encontrou resistência do clube baiano. Com o passar das semanas, porém, Cauly perdeu espaço no elenco comandado por Rogério Ceni, o que abriu caminho para um novo acordo. Edenílson embarca rumo ao RJ O Botafogo está perto de anunciar mais um reforço para a temporada. Afinal, o volante Edenílson embarcou nesta segunda para o Rio de Janeiro para acertar com o Glorioso, segundo a “Gaúcha Zero Hora”. Assim, ele realizará exames médicos antes de assinar contrato até o fim da temporada. Edenílson pediu para ser negociado. Em entrevista coletiva neste último domingo (15), o técnico Luis Castro revelou que o jogador estava insatisfeito e pediu para sair. Assim, ele chegou a um acerto pela rescisão antecipada. O Grêmio pagará apenas os salários de fevereiro e não terá mais despesas.