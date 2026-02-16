Mercado de segunda (16): São Paulo anuncia reforço

Mercado de segunda (16): São Paulo anuncia reforçoCauly, ex-Bahia, agora é jogador do Tricolor paulista; Edenílson está a caminho do Rio para fechar com o Botafogo e mais do mercado
É segunda-feira (16/2) de Carnaval, mas o Jogada10 segue firme e forte para trazer o melhor do mercado da bola para você, Joganauta! Mesmo em dias de folias, há espaço para negociações entre os clubes brasileiros. O São Paulo, por exemplo, anunciou seu novo meia, enquanto tem reforço indo para o Rio de Janeiro para fechar com o Botafogo. O Grêmio, por sua vez, tentou tirar Paulo Henrique do Vasco. Saiba mais!
LEIA MAIS: Empolgação e gol perdido: Como foi a primeira partida de Neymar em 2026
São Paulo anuncia Cauly
O São Paulo confirmou nesta segunda a contratação do meia-atacante Cauly. O jogador, que defendia o Bahia, chega por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra prevista ao término do vínculo.
A negociação ganhou forma após uma mudança de cenário. No início do ano, o Tricolor tentou avançar, mas encontrou resistência do clube baiano. Com o passar das semanas, porém, Cauly perdeu espaço no elenco comandado por Rogério Ceni, o que abriu caminho para um novo acordo.
Edenílson embarca rumo ao RJ
O Botafogo está perto de anunciar mais um reforço para a temporada. Afinal, o volante Edenílson embarcou nesta segunda para o Rio de Janeiro para acertar com o Glorioso, segundo a “Gaúcha Zero Hora”. Assim, ele realizará exames médicos antes de assinar contrato até o fim da temporada.
Edenílson pediu para ser negociado. Em entrevista coletiva neste último domingo (15), o técnico Luis Castro revelou que o jogador estava insatisfeito e pediu para sair. Assim, ele chegou a um acerto pela rescisão antecipada. O Grêmio pagará apenas os salários de fevereiro e não terá mais despesas.
Grêmio tenta tirar Paulo Henrique do Vasco
O lateral-direito Paulo Henrique permanece com valorização no mercado de transferências e o Vasco se esforça para mantê-lo em seu elenco. No episódio mais recente, o Cruz-Maltino recebeu uma consulta do Grêmio pelo camisa 96, mas as conversas não tiveram um desfecho positivo.
Os gaúchos ofereceram também uma escolha entre quatro jogadores do seu elenco na tentativa de conquistar um avanço das tratativas. O modelo de negócio não agradou ao clube de São Januário, que pediu 10 milhões de euros (R$ 62 milhões na cotação atual).