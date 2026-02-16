Liverpool-URU x Independiente Medellín: onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes voltam a disputar a competição após um período de ausência. Os Negriazules participaram da Libertadores pela última vez em 2024, quando estavam no grupo do Palmeiras. Já os colombianos não disputam o torneio desde 2023, quando estavam na chave do Internacional e terminaram na terceira colocação.

Com direito a arbitragem brasileira, Liverpool do Uruguai e Independiente Medellín realizam suas estreias na Copa Libertadores . A partida acontece na noite desta terça-feira (17), às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Parque Vieira, em Montevidéu, pela segunda fase preliminar da competição.

Como chega o Liverpool

Ainda vivendo um dos melhores momentos de sua história, os Negriazules retornam à Libertadores e querem alcançar mais uma vez a fase de grupos. O Liverpool chega de um tropeço contra o Defensor, por 2 a 1, no Campeonato Uruguaio e espera conseguir usar a força do mando de campo para sair em vantagem no confronto.

Como chega o Independiente Medellín

Os Cafeteros estão de voltam à competição e precisam superar um tabu para sair em vantagem na briga por uma vaga. Em quatro visitas ao Uruguai pela Libertadores, o clube colombiano não conseguiu vencer em nenhuma oportunidade. Porém, o DIM não faz um grande começo de temporada, com apenas uma vitória nos seis primeiros jogos do Campeonato Colombiano. No último final de semana, empatou em 1 a 1 contra o Deportivo Pereira.

LIVERPOOL-URU X INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Copa Libertadores – Fase preliminar – Jogo de ida

Data e horário: 17/2/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Parque Vieira, Montevidéu (URU)

LIVERPOOL: Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidain e Diego Romero; Ezequiel Oliera, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde e Matías Mir; Facundo Barceló e Ramiro Degregorio. Técnico: Eduardo Ledesma.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN: Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz; Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno, Diego Moreno, Francisco Chaverra; John Montaño y Francisco Fydriszewski. Técnico: Alejandro Restrepo.

Árbitro: Bruno Arleu (BRA)

Assistentes: Luanderson de Lima (BRA) e Maira Mastella (BRA)

VAR: Pablo Gonçalves (URU)