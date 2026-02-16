Kings League Brasil define data de retorno e promete temporada mais equilibrada

Competição recomeça em 9 de março, mantém sede em Guarulhos e chega com novos clubes, estrelas do futsal e atletas estrelados / Crédito: Jogada 10

A Kings League Brasil já tem data marcada para voltar ao cenário esportivo nacional. Após uma temporada inaugural de grande repercussão, a competição retorna no dia 9 de março, com sede mantida na Trident Arena, em Guarulhos. O anúncio foi feito oficialmente nas redes sociais do torneio. Na primeira edição, a Furia conquistou o título após uma final disputada no Allianz Parque, diante de mais de 40 mil torcedores e vitória sobre o Dendele. Resultado que consolidou a força do projeto logo no primeiro ano.

Para a nova edição, no entanto, a organização aposta em renovação e maior competitividade. A principal mudança entre os clubes fica por conta da entrada do Dibrados FC, equipe comandada por Allan Stag e Lucas Tylty. O time assume o lugar do Real Elite, que optou por se retirar da competição após campanhas abaixo do esperado na temporada anterior.

Além da troca de clubes, a competição também ganhou jogadores estrelados. O Nyvelados acertou as contratações de Ferrão e Dieguinho, dois dos maiores nomes do futsal brasileiro. Já o Capim FC apostou na experiência internacional ao trazer os espanhóis Gerard Nolla, Liñares e Alex Gutí. Ainda assim, o anúncio que mais repercutiu até aqui envolve um ícone do esporte. Falcão, considerado o Rei do Futsal, será um dos presidentes do Nyvelados, reforçando o peso institucional e midiático da liga para 2026. Kings League Brasil ainda sem calendário Apesar da confirmação da data de estreia, a organização ainda não divulgou o calendário completo nem os confrontos iniciais. A expectativa, porém, é quecom novos clubes, atletas renomados e mudanças estruturais, a próxima edição promete ser uma das mais equilibradas e competitivas da história da Kings League no Brasil.