Internacional avança em negociação por renovação de atacante

Internacional avança em negociação por renovação de atacanteColorado se aproxima de conseguir a permanência de Vitinho
O Internacional segue dando os últimos retoques no elenco para a temporada sob o comando de Paulo Pezzolano. O último toque, por enquanto, parece ser a permanência de um peça importante para o setor ofensivo. De acordo com ‘Zero Hora’, o Colorado encaminhou a renovação do vínculo de Vitinho, desta vez em definitivo, junto do Dínamo de Kiev, da Ucrânia.
Por conta de uma norma da Fifa que permite que atletas de clubes da Rússia e Ucrânia atuem por outros times livremente, Vitinho chegou ao Internacional em janeiro de 2025, com contrato de empréstimo até o meio de 2026, quando o contrato com o Dínamo de Kiev expira.
LEIA MAIS: Pezzolano valoriza elenco, mas alerta Inter sobre vantagem: “Sair como se estivesse empatado”
Com seis meses para o fim do contrato com o time ucraniano, Vitinho tem recebido sondagens de times brasileiros e de fora do país, já que pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Por isso, o Internacional agilizou esforços para manter o atacante no Beira-Rio.
O Colorado tem a intenção de renovar com o atacante até 2029, visto que Vitinho é um jogador que é titular com Paulo Pezzolano e considerado essencial pelo treinador. As negociações estão em andamento desde o início de janeiro, mas ainda não há um acordo, embora o clube esteja otimista na permanência do atacante.
Vitinho tem 55 partidas com a camisa do Internacional, com 12 gols marcados e uma assistência ao longo de pouco mais de um ano no Beira-Rio.