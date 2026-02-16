Internacional avança em negociação por renovação de atacante

O Internacional segue dando os últimos retoques no elenco para a temporada sob o comando de Paulo Pezzolano. O último toque, por enquanto, parece ser a permanência de um peça importante para o setor ofensivo. De acordo com ‘Zero Hora’, o Colorado encaminhou a renovação do vínculo de Vitinho, desta vez em definitivo, junto do Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

Por conta de uma norma da Fifa que permite que atletas de clubes da Rússia e Ucrânia atuem por outros times livremente, Vitinho chegou ao Internacional em janeiro de 2025, com contrato de empréstimo até o meio de 2026, quando o contrato com o Dínamo de Kiev expira.