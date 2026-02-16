Influenciador critica atuação de Coutinho pelo Vasco: “Ele é mimado”

Principal referência técnica do Cruz-Maltino tem novo desempenho discreto pelo Vasco e não vai para o banco após substituição no intervalo / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Philippe Coutinho começa a criar uma relação de desgaste com a torcida do Vasco. Isso porque depois de nova atuação discreta pela equipe, o camisa 10 foi alvo pela segunda vez consecutiva de vaias por parte da torcida que esteve na arquibancada de São Januário. Outra situação envolvendo o jogador causou a irritação de quem acompanhava as quartas de final do Carioca seja presencialmente ou não. Afinal, a referência técnica deu lugar a Rojas no intervalo, mas teve comportamento inadequado. Após a substituição pelo colombiano, Coutinho não retornou ao gramado para acompanhar a segunda etapa ou até mesmo apoiar seus companheiros na definição da vaga na disputa por pênaltis. Assim, o streamer Casimiro expôs a sua opinião sobre a atitude do camisa 10 e se manifestou sobre o contexto em geral.

“O Coutinho ele é muito mimado no Vasco. Ele chegou com toda pompa de um grande ídolo, de um grande cara. A verdade que ele é um jogador representativo porque ele leva o nome do Vasco para a Europa pelo sucesso que ele teve. É um cara que surgiu na base, mas ele nunca fez nada pelo Vasco, a verdade é essa. O zagueiro Anderson Martins e o lateral Jumar fizeram mais pelo clube do que ele”, argumentou Casimiro.

“No fim das contas, ele é muito mimado, ele é muito querido pelo torcedor, muito mais pelo imaginário do que pela realidade. O torcedor idealizou um Coutinho que não existiu no Vasco. A passagem dele não é trágica, mas é uma nota 6, muito mais perta de umanota 5. O Diniz tenta proteger o Coutinho a todo custo porque sabe que ele tem muito potencial, é genial de várias maneiras, só que não tá acontecendo. Você colocar o Coutinho no banco e o Rojas como titular pode dar um grande problema, mas talvez seja isso que precisa acontecer”, acrescentou o streamer. Vasco foca em recuperar jogadores em baixa O Gigante da Colina entra em um contexto favorável e que será incomum pela maratona exaustiva de compromissos que enfrentará até o fim da temporada. Afinal, o time contará com uma semana cheia com treinamentos. Com isso, a comissão terá um cenário raro para realizar os ajustes físicos, táticos e técnicos necessários com algumas peças antes de retornar aos gramados. Algumas das principais missões é emplacar um processo de retomada da confiança entre eles de Coutinho.