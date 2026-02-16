Guilherme Arana sofre entorse no tornozelo e fará exames

Jogador seria titular contra o Bangu, nesta segunda-feira (16), pelas quartas de final do Carioca

O Fluminense ganhou um desfalque inesperado no início da temporada. Afinal, o lateral-esquerdo Guilherme Arana sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e passará por exames, de acordo com o “ge”. Dessa forma, Renê será titular contra o Bangu, nesta segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final do Carioca.

Guilherme Arana sofreu a entorse no tornozelo esquerdo durante o treino deste último domingo (15), no CT Carlos Castilho. O lateral, aliás, seria titular contra o Bangu. Afinal, o técnico Luis Zubeldía tem feito um rodízio de jogadores no início da temporada para evitar desgaste físico e aumentar a competitividade dentro do elenco.