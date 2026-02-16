Guilherme Arana sofre entorse no tornozelo e fará exames

Guilherme Arana sofre entorse no tornozelo e fará examesJogador seria titular contra o Bangu, nesta segunda-feira (16), pelas quartas de final do Carioca
O Fluminense ganhou um desfalque inesperado no início da temporada. Afinal, o lateral-esquerdo Guilherme Arana sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e passará por exames, de acordo com o “ge”. Dessa forma, Renê será titular contra o Bangu, nesta segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final do Carioca.
Guilherme Arana sofreu a entorse no tornozelo esquerdo durante o treino deste último domingo (15), no CT Carlos Castilho. O lateral, aliás, seria titular contra o Bangu. Afinal, o técnico Luis Zubeldía tem feito um rodízio de jogadores no início da temporada para evitar desgaste físico e aumentar a competitividade dentro do elenco.
Contratado no início desde ano, Guilherme Arana custou cerca de R$ 21 milhões. O Fluminense buscava um lateral com experiência, regularidade e capacidade de contribuir ofensivamente. Dessa forma, o lateral-esquerdo foi bem avaliado pelo departamento de futebol. Afinal, a comissão técnica entendeu que o jogador elevaria o nível da posição.
Recentemente, o Fluminense emprestou Gabriel Fuentes para o Fortaleza. O lateral-esquerdo era a terceira opção da posição e buscava mais minutos. Dessa forma, a diretoria tricolor decidiu emprestar o colombiano. Além disso, o jovem Léo Jance foi emprestado para o Náutico. Assim, o Tricolor tem apenas uma opção para a posição no elenco. Desde a sua chegada, Arana soma sete jogos com a camisa tricolor.
