Ganso celebra marca no Fluminense e mira o Vasco: “Não pode dar bobeira de novo”Camisa 10 marca na vitória sobre o Bangu, recebe homenagem histórica no gramado e projeta clássico duro na semifinal do Carioca
O Fluminense garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Carioca com autoridade nesta segunda-feira (16). O Tricolor venceu o Bangu por 3 a 1, no Maracanã, e confirmou a classificação com tranquilidade. A noite foi de gala para Paulo Henrique Ganso. O maestro marcou um dos gols da vitória, recebeu homenagens por uma marca histórica e já projetou o clássico decisivo contra o Vasco.
Logo após o apito final, o camisa 10 concedeu entrevista e analisou o próximo confronto. O Fluminense enfrentará o Vasco, comandado pelo ex-técnico Fernando Diniz, em jogos de ida e volta. Ganso rejeitou o rótulo de favorito e fez uma análise profunda sobre o momento do rival. Segundo ele, os resultados recentes não refletem o desempenho vascaíno.
“É difícil falar (que o Fluminense chega melhor), porque o Vasco, na verdade, não está conseguindo os resultados. Conseguiu agora, se classificou para a semifinal também. Até jogou bem os últimos jogos do Brasileirão, apesar dos resultados. A gente tem que ter consciência de que é uma bela equipe, muito bem treinada pelo Fernando (Diniz) e a gente não pode dar bobeira nessa semifinal, como aconteceu no ano passado”.
Homenagem histórica e família em campo
Antes da bola rolar, o Maracanã presenciou um momento solene. Ganso foi o centro das atenções ao receber uma placa comemorativa e uma camisa enquadrada das mãos do presidente Mattheus Montenegro. A cerimônia celebrou a marca de 300 jogos pelo clube, alcançada na rodada anterior contra o Botafogo.
Acompanhado da esposa e dos dois filhos, o meia foi ovacionado pela torcida tricolor. Emocionado, ele agradeceu o carinho e reforçou o desejo de conquistar mais um título estadual.
“A gente conseguiu controlar bem a partida. Feliz pelos 301 jogos, coroados com gol e classificação para a semifinal. É um campeonato que a gente quer buscar. Eu só tenho que agradecer esse carinho gigantesco que a torcida tem por mim e que eles possam nos ajudar a vencer cada vez mais jogos dentro do Maracanã para que a gente possa coroar essa temporada com o título”.
Ídolo histórico e números expressivos no Fluminense
Aos 36 anos, Ganso se consolidou como um dos maiores ídolos da história recente do Fluminense. Com a atuação de hoje, ele chegou a 301 partidas com a armadura tricolor. Ele é o sexto jogador que mais atuou pelo clube neste século e o 33º na história geral.
Ao todo, o camisa 10 soma 28 gols e 35 assistências em sua passagem pelas Laranjeiras. Em sete anos de clube, ele foi o cérebro das conquistas da Libertadores (2023), Recopa (2024) e do bicampeonato carioca (2022 e 2023).
Agora, o foco total é a semifinal. O primeiro duelo contra o Vasco acontece já no próximo fim de semana. Na outra chave, Flamengo e Madureira disputam a outra vaga na decisão.
Após a vitória do Fluminense, Ganso celebrou a classificação e projetou a semifinal com o Vasco.#Futebol #CampeonatoCarioca #Fluminense #Bangu pic.twitter.com/aggS7pw2BY
— ge (@geglobo) February 16, 2026