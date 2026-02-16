Galatasaray x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Galatasaray x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Champions 2025/26
O mata-mata da Champions 2025/26 começou. Galatasaray e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (17), às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da maior competição de clubes do futebol europeu. A bola rola no Rams Park, em Istambul, na Turquia, e as equipes começam a disputa por uma vaga nas oitavas de final. O jogo da volta acontece no dia 25 de fevereiro, às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, na Itália. Quem avançar já sabe que terá pela frente um rival inglês na próxima fase: Liverpool ou Tottenham Hotspur.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Como chega o Galatasaray
O Galatasaray sofreu, mas garantiu a vaga nos playoffs. Mesmo sem vencer nas quatro últimas rodadas da fase de liga, o time turco encerrou na 20ª posição e garantiu a classificação. No entanto, o Galatasaray chega embalado após a vitória por 5 a 1 sobre o Eyupspor, na última sexta-feira, pelo Campeonato Turco.
Além disso, outra boa notícia para os torcedores do Galatasaray é que o técnico Okan Buruk deve ter reforços importantes para o jogo desta terça-feira. Isto porque os laterais Sallai e Jakobs, o meia brasileiro Gabriel Sara e o atacante Sané, que foram preservados no último compromisso, têm chance de voltar ao time titular.
Como chega a Juventus
Por outro lado, a Juve chega embalada após crescer de rendimento na reta final da fase de liga da Champions. Após um começo instável, o time italiano reagiu e terminou na 13ª posição. Contudo, o momento da equipe nas últimas partidas não é positivo. O time venceu apenas um dos últimos cinco jogos disputados e terá um desafio pela frente.
Além disso, o técnico Luciano Spalletti ainda segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Vlahovic e Thuram, ambos em recuperação no departamento médico, são baixas confirmadas no setor ofensivo. Dessa forma, a expectativa é que a Velha Senhora entre em campo com a mesma formação que iniciou o duelo contra a Inter, pelo Campeonato Italiano, que encerrou com vitória por 3 a 2 para o clube de Milão.
