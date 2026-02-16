Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gabriel Menino marca golaço na Vila e vive noite especial pelo Santos

Volante celebra primeiro gol pelo Peixe, destaca emoção de jogar na Vila Belmiro e projeta duelo decisivo no Paulistão
O Santos encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista em alta, e um dos destaques da última partida da equipe foi Gabriel Menino. Afinal, o volante balançou as redes pela primeira vez com a camisa alvinegra e ajudou na goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube, neste domingo (15), na Vila Belmiro.

Após a partida, Gabriel Menino não escondeu a emoção. Criado assistindo jogos na Vila, o jogador tratou o momento como a concretização de um sonho antigo.

“O futebol está voltando. Fazer gol aqui na Vila Belmiro, vestindo esse manto sagrado, é um sonho de criança. Que seja o primeiro de muitos. Neymar veio me dar o primeiro abraço, veio feliz. Queria dar uma assistência para ele ou participar de uma jogada. Aliás, acho que a maioria dos meus passes foram para ele. Mas estou muito feliz que a gente conseguiu vencer e classificar”, afirmou.

Além do golaço, o volante destacou a sintonia com Neymar, que voltou a atuar após período afastado por lesão. Aliás, a conexão entre os dois foi visível ao longo do jogo, especialmente na construção das jogadas pelo meio-campo.

Foco do Santos agora é o mata-mata

Classificado, o Peixe agora volta suas atenções para o mata-mata. O adversário das quartas de final, aliás, será o Novorizontino, em duelo único, previsto para o próximo fim de semana. Até lá, o elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda terá a semana livre para ajustes e recuperação. Confiante, Gabriel Menino já projeta o próximo desafio.

“A gente vai para o mata-mata muito confiante depois de um jogo muito importante hoje e temos uma semana livre antes da decisão”, completou.

