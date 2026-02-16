FPF define data e horário de Santos e Novorizontino pelas quartas do Paulistão

Após golear o Velo Clube por 6 a 0 na Vila Belmiro, o Santos já sabe quem terá pela frente na disputa por uma vaga na semifinal do Paulistão. O Peixe terá o Novorizontino como rival das quartas de final do Estadual, curiosamente, o adversário da estreia na competição. Nesta segunda, a Federação Paulista de Futebol divulgou data e horário da partida.

O duelo entre Santos e Novorizontino será em um jogo único, com mando do time de Novo Horizonte por ter feito uma campanha melhor na primeira fase. De acordo com a FPF, a partida será realizada no próximo domingo, dia 22 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismal de Biasi, o popular Jorjão. A partida terá transmissão exclusiva HBO Max.