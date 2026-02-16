Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FPF define data e horário de Santos e Novorizontino pelas quartas do Paulistão

Peixe terá que jogar fora da casa para avançar no Paulistão
Após golear o Velo Clube por 6 a 0 na Vila Belmiro, o Santos já sabe quem terá pela frente na disputa por uma vaga na semifinal do Paulistão. O Peixe terá o Novorizontino como rival das quartas de final do Estadual, curiosamente, o adversário da estreia na competição. Nesta segunda, a Federação Paulista de Futebol divulgou data e horário da partida.

O duelo entre Santos e Novorizontino será em um jogo único, com mando do time de Novo Horizonte por ter feito uma campanha melhor na primeira fase. De acordo com a FPF, a partida será realizada no próximo domingo, dia 22 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismal de Biasi, o popular Jorjão. A partida terá transmissão exclusiva HBO Max.

Veja como ficaram definidas as quartas de finais do Paulistão

sábado, 21 de fevereiro

Red Bull Bragantino x São Paulo – 18h30
Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista

Palmeiras x Capivariano – 20h30
Arena Crefisa Barueri, em Barueri

domingo, 22 de fevereiro

Novorizontino x Santos – 16h
Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte

Portuguesa x Corinthians – 20h30
Estádio do Canindé, São Paulo

