Fluminense x Bangu, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Ambas as equipes buscam uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Saiba mais detalhes sobre o encontro deste fim de semana

O Fluminense recebe o Bangu nesta segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O jogo acontece no Maracanã. O vencedor desta partida encara o Vasco na semifinal da competição.

A Voz do Esporte entra em campo, ao vivo, a partir das 16h30. Felippo Sousa comanda a transmissão com sua narração inigualável. Thiago Hugoline contribui com toda sua expertise nos comentários. Vanderlei Lima completa o trio mostrando o seu enorme talento na reportagem.