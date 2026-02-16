Fluminense terá quatro desfalques para confronto diante do Bangu

Fluminense terá quatro desfalques para confronto diante do BanguTricolor entra em campo nesta segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Carioca
O Fluminense entra em campo nesta segunda-feira (16), às 18h, para enfrentar o Bangu no Maracanã pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Apesar do favoritismo, o técnico Luis Zubeldía lida com quatro ausências importantes na equipe titular.
O comandante não terá à disposição Guilherme Arana, Hércules, Germán Cano e Nonato para o duelo decisivo. A baixa mais recente ocorreu durante o treinamento de domingo, quando Arana sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.
O lateral já realizou exames de imagem para avaliar a gravidade da lesão. Somado a ele, o volante Hércules também desfalca o time após relatar dores no púbis, o que levou a comissão técnica a poupá-lo do confronto.
Outros casos
Enquanto os novos problemas surgem, outros jogadores buscam o retorno imediato. Cano e Nonato mantêm a rotina de recuperação no CT Carlos Castilho. O meia vive a fase de transição com a preparação física, enquanto o atacante argentino segue um cronograma rigoroso após a artroscopia no joelho direito, realizada em outubro.
Diante da ausência do artilheiro, John Kennedy assume a responsabilidade de comandar o ataque tricolor.
LEIA MAIS: Com gol de falta nos acréscimos, Fluminense supera Vitória em estreia no Brasileirão Feminino
Mesmo com os desfalques, o clima nas Laranjeiras permanece otimista, pois o clube não considera as lesões impeditivas para uma eventual semifinal.
O Fluminense carrega a vantagem de ter feito a melhor campanha da primeira fase, garantindo o título da Taça Guanabara e o mando de campo em todos os jogos da fase final.
Caminho do Fluminense
Caso confirme a classificação hoje, o Tricolor enfrentará o Vasco em dois confrontos pelas semifinais. A decisão do torneio, por outro lado, ocorre em jogo único contra o vencedor de Madureira e Flamengo.
Vale lembrar que o regulamento prevê disputa por pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar em qualquer uma das etapas eliminatórias.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.