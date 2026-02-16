Fluminense terá quatro desfalques para confronto diante do Bangu

O Fluminense entra em campo nesta segunda-feira (16), às 18h, para enfrentar o Bangu no Maracanã pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Apesar do favoritismo, o técnico Luis Zubeldía lida com quatro ausências importantes na equipe titular.



O comandante não terá à disposição Guilherme Arana, Hércules, Germán Cano e Nonato para o duelo decisivo. A baixa mais recente ocorreu durante o treinamento de domingo, quando Arana sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.



O lateral já realizou exames de imagem para avaliar a gravidade da lesão. Somado a ele, o volante Hércules também desfalca o time após relatar dores no púbis, o que levou a comissão técnica a poupá-lo do confronto.

Outros casos

Enquanto os novos problemas surgem, outros jogadores buscam o retorno imediato. Cano e Nonato mantêm a rotina de recuperação no CT Carlos Castilho. O meia vive a fase de transição com a preparação física, enquanto o atacante argentino segue um cronograma rigoroso após a artroscopia no joelho direito, realizada em outubro.



Diante da ausência do artilheiro, John Kennedy assume a responsabilidade de comandar o ataque tricolor.