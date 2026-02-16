Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense terá quatro desfalques para confronto diante do Bangu

Tricolor entra em campo nesta segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Carioca
O Fluminense entra em campo nesta segunda-feira (16), às 18h, para enfrentar o Bangu no Maracanã pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Apesar do favoritismo, o técnico Luis Zubeldía lida com quatro ausências importantes na equipe titular.

O comandante não terá à disposição Guilherme Arana, Hércules, Germán Cano e Nonato para o duelo decisivo. A baixa mais recente ocorreu durante o treinamento de domingo, quando Arana sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.

O lateral já realizou exames de imagem para avaliar a gravidade da lesão. Somado a ele, o volante Hércules também desfalca o time após relatar dores no púbis, o que levou a comissão técnica a poupá-lo do confronto.

Outros casos

Enquanto os novos problemas surgem, outros jogadores buscam o retorno imediato. Cano e Nonato mantêm a rotina de recuperação no CT Carlos Castilho. O meia vive a fase de transição com a preparação física, enquanto o atacante argentino segue um cronograma rigoroso após a artroscopia no joelho direito, realizada em outubro.

Diante da ausência do artilheiro, John Kennedy assume a responsabilidade de comandar o ataque tricolor.

Mesmo com os desfalques, o clima nas Laranjeiras permanece otimista, pois o clube não considera as lesões impeditivas para uma eventual semifinal.

O Fluminense carrega a vantagem de ter feito a melhor campanha da primeira fase, garantindo o título da Taça Guanabara e o mando de campo em todos os jogos da fase final.

Caminho do Fluminense

Caso confirme a classificação hoje, o Tricolor enfrentará o Vasco em dois confrontos pelas semifinais. A decisão do torneio, por outro lado, ocorre em jogo único contra o vencedor de Madureira e Flamengo.

Vale lembrar que o regulamento prevê disputa por pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar em qualquer uma das etapas eliminatórias.

