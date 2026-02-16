Flamengo deve relacionar Pedro contra o Lanús (ARG)Atacante, que não entrou contra o Botafogo após relatar desconforto em uma das coxas, realiza exames no treino desta segunda (16/2)
Após um pequeno susto, o atacante Pedro estará à disposição do Flamengo para a ida da final da Recopa Sul-Americana, na quinta-feira (19/2). O jogador, afinal, não foi a campo contra o Botafogo no último domingo (15/2) por conta de dores em uma das coxas. No entanto, está liberado para viajar a Buenos Aires.
Isso porque, segundo informações do jornalista Venê Casagrande desta segunda-feira (16/2), o craque passou por exames médicos, que não detectaram nada mais grave. O relado da dor descrita pelo próprio Pedro foi na virilha, ainda de acordo com a publicação.
Na coletiva de imprensa após a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, o técnico Filipe Luís revelou o desconforto do jogador. O treinador, aliás, iria colocá-lo a campo durante o segundo tempo, mas o próprio jogador avisou que seria melhor não utilizá-lo por precaução.
Dessa forma, seguiu no banco e não foi a campo. Ele foi titular contra o Vitória, em jogo que terminou 2 a 1 para o Mengão, na última quarta-feira (11/2), ficando 56 minutos no gramado. Em sete partidas no ano, ele só marcou dois gols: foram na goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, no dia 8 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca.