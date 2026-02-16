Flamengo deve relacionar Pedro contra o Lanús (ARG)

Atacante, que não entrou contra o Botafogo após relatar desconforto em uma das coxas, realiza exames no treino desta segunda (16/2) / Crédito: Jogada 10

Após um pequeno susto, o atacante Pedro estará à disposição do Flamengo para a ida da final da Recopa Sul-Americana, na quinta-feira (19/2). O jogador, afinal, não foi a campo contra o Botafogo no último domingo (15/2) por conta de dores em uma das coxas. No entanto, está liberado para viajar a Buenos Aires. Isso porque, segundo informações do jornalista Venê Casagrande desta segunda-feira (16/2), o craque passou por exames médicos, que não detectaram nada mais grave. O relado da dor descrita pelo próprio Pedro foi na virilha, ainda de acordo com a publicação.

