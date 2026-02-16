Filipe Luís critica movimento da torcida do Flamengo

Técnico não aprova vaias e xingamentos a Emerson Royal durante jogo contra o Botafogo, no último domingo (15/2), no Niltão / Crédito: Jogada 10

Apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no último domingo (15/2), a torcida do Flamengo demonstrou sua irritação com um dos titulares no clássico, disputado no Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Afinal, Emerson Royal recebeu vaias ao intervalo, quando o placar anotava 1 a 0 para o Mengão. Filipe Luís, então, respondeu sobre a ocorrência. Ele defendeu seu jogador, relembrando de sua boa atuação no jogo contra o Vitória, na última quarta (11/2), em jogo válido pelo Brasileirão. Na ocasião, o Fla também venceu por 2 a 1, aliás.

“O Emerson (Royal) veio muito focado para dar essa volta por cima. Treinou nas férias, todos os dias evolui. Fez um jogo, na fase defensiva, perfeito contra o Vitória. Salvou várias oportunidades. Ele está melhorando bastante”, afirmou. Filipinho seguiu, explicando o que o deixou “chateado” junto à torcida do Flamengo. Para o comandante, os xingamentos a Emerson Royal ocorrem por “pura mania” do torcedor, algo que o incomoda. Lembrando que o jogador vem atuando como titular por conta da lesão de Guillermo Varela. “O que me deixou chateado hoje foi que parte da torcida o xingou no intervalo por pura mania, por estar na moda. Isso me corta o coração. Ele está dando a vida para poder superar as adversidades, então ele precisa de carinho porque vai render cada vez mais”, finalizou.