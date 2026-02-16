Ferj divulga revisão de VAR polêmico em Botafogo x Flamengo

Federação do RJ divulga diálogo entre árbitro e VAR no lance do primeiro gol do Rubro-Negro na vitória por 2 a 1 sobre o Glorioso

O lance em questão foi aos 18′ do primeiro tempo, quando o Flamengo abriu o placar, com Lucas Paquetá. O Botafogo saía jogando, mas Matheus Martins errou o domínio e, na sequência, recebeu contato do zagueiro Vitão. Para Arleu, porém, tal choque não foi faltoso.

A Ferj divulgou nesta segunda-feira (16/2) a revisão de lance que gerou muita polêmica durante o clássico entre Botafogo e Flamengo, no último domingo (15/2), pelas quartas de final do Campeonato Carioca, vencido pelo Rubro-Negro (2 a 1). Na gravação, é possível ouvir falas do árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ), bem como do VAR, controlado por Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

“Nada! Escapou de você (Matheus Martins) a bola, e aí depois o cara não consegue parar, né? Ele perdeu a bola e depois teve choque! Ele não estava com a bola, a bola passou debaixo da perna dele! Não foi, Alex (Telles). Posso falar com você? A bola passou por baixo da perna dele, e o que vem atrás é choque de jogo”, disse Arleu.

Revisão do VAR declara gol

O lance gerou muitas reclamações por parte do Botafogo. Outra circunstância citada foi o possível impedimento de Gonzalo Plata. Na hora do chute de Paquetá, o atacante equatoriano está tampando a visão do goleiro Neto. No entanto, não havia impedimento, além do que, segundo Carvalhaes, Plata não atrapalha o arqueiro adversário.

“A bola passa no meio das pernas. Há um contato com o braço, mas não tem nível de força ali. (…) Arleu, o gol está confirmado, tá? Tem um jogador (Plata) na posição, na frente do goleiro, mas não interfere e ele também está em posição legal, ok?”, argumentou Carvalhaes.