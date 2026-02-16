Ex-jogador de Cruzeiro e Vitória é preso em bloco de carnaval

Bryan Silva Garcia se envolve em briga, desacata militares e resiste à prisão no Bairro Castelo; policial ficou ferido durante o tumulto / Crédito: Jogada 10

A folia de carnaval terminou na delegacia para o jogador Bryan Silva Garcia neste domingo (16). O atleta de 33 anos, com passagens por Cruzeiro, América Mineiro e Vitória, foi preso em flagrante durante o desfile do bloco Baianeiros, em Belo Horizonte. Atualmente no Itabirito, o lateral se envolveu em uma confusão no Bairro Castelo, na Região da Pampulha. A Polícia Militar agiu rápido para conter uma briga generalizada na Avenida Altamiro Avelino Soares. Após a intervenção inicial, testemunhas apontaram Bryan como um dos envolvidos no tumulto. Segundo o boletim de ocorrência, o jogador apresentava sinais claros de embriaguez e comportamento alterado ao ser abordado.

Além disso, a situação piorou quando os agentes tentaram dialogar. Bryan afirmou que não responderia às perguntas, apontou o dedo para o rosto dos policiais e gritou palavras ofensivas.

Resistência, ameaças e policial ferido Diante do desacato contínuo, os militares deram voz de prisão ao atleta. Contudo, Bryan não aceitou a ordem passivamente. O jogador resistiu, se debateu e obrigou a equipe policial a usar técnicas de imobilização e algemas para contê-lo. Durante a confusão generalizada, a violência atingiu a guarnição. Um policial militar acabou ferido no rosto por um terceiro não identificado e precisou de atendimento médico devido a um corte com sangramento. Posteriormente, o clima tenso seguiu durante o transporte para a UPA Santa Terezinha e para a delegacia. De acordo com a PM, Bryan fez ameaças diretas aos parentes dos militares envolvidos na ocorrência.