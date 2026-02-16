Entrada em Neymar gera revolta em atletas nas redes sociais; Santos ironiza zagueiro

Nomes conhecidos do esporte se manifestaram publicamente sobre o lance contra o camisa 10 na goleada do Santos por 6 a 0 diante do Velo Clube / Crédito: Jogada 10

O Santos venceu o Velo Clube por 6 a 0 nesse domingo (15), pela última rodada do Paulistão, mas o tom nas redes sociais era de revolta. Isso porque um carrinho de Islan em Neymar — já com 4 a 0 no placar — desencadeou uma série de protestos de atletas na publicação do influenciador Fui Clear, no Instagram. O lance aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, quando Islan entrou de carrinho, mas chegou atrasado e acertou o camisa 10 com força. O atacante ainda saltou para diminuir o impacto e passou a xingar o adversário até o fim da partida.

Na última bola do jogo, os dois voltaram a se estranhar após o defensor se enroscar com o atacante. O árbitro, porém, manteve a postura da primeira falta e não o expulsou. Pouco depois, o perfil Fui Clear publicou o vídeo da entrada e fez críticas ao zagueiro e à arbitragem.

“País maldito, povo de merd*! Estava 4×0 já! Se não pula, QUEBRA! Sabe quando o Messi toma uma entrada assim??? Obs: o vagabundo do juiz não faz nada […]”, escreveu. Comentários da publicação Entre as milhares de interações, a postagem atraiu nomes reconhecidos do futebol e de outras modalidades. O ex-Flamengo Léo Moura, por exemplo, comentou: “Como um cara desse sem noção faz isso? A maldade e a inveja são nítidas”. Já Bruninho Rezende, do vôlei, reclamou: “Loucura isso aí”. Nome conhecido do futsal, Rodrigo Capita questionou o amarelo ao invés do vermelho ao jogador, enquanto Lucas Esteves, do Grêmio, completou: “Loucura”. Além deles, Diego Tardelli curtiu o conteúdo.

Nomes da Kings League também reagiram ao lance: “A gente sabe qual era a intenção dele. Dá raiva porque dias antes da partida teve aquele discurso do torcedor. Aí o cara dá uma entrada dessa”, lamentou Lipão. Neymar estreia em 2026 O episódio, aliás, marcou o primeiro jogo do camisa 10 na temporada. Recuperado da lesão no joelho esquerdo, entrou no intervalo, quando o Santos já vencia por 3 a 0. Enquanto os comentários se acumulavam no perfil do Fui Clear, o Santos também usou as redes sociais para ironizar o lance. “Neymar tem muitos fãs ao redor do mundo. O camisa 13 do Velo Clube parece ser um deles”, escreveu.

Neymar tem muitos fãs ao redor do mundo. O camisa 13 do Velo Clube parece ser um deles. — Santos FC (@SantosFC) February 16, 2026