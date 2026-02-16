Endrick é eleito melhor jogador do mês na Ligue 1

Emprestado pelo Real Madrid, atacante vive grande fase no Lyon e já surge como opção para reforçar o time espanhol na próxima temporada

Endrick vive grande fase e foi eleito o melhor jogador do mês da Ligue 1. O prêmio reforça o impacto imediato que o atacante brasileiro tem causado desde que chegou por empréstimo ao Lyon. Ainda vinculado ao Real Madrid, Endrick saiu da Espanha em busca de mais oportunidades. Sem espaço no elenco merengue, optou por ganhar minutos na França, e a decisão vem se mostrando acertada. Em Lyon, ele reencontrou confiança, mostrou seu faro de gol e passou a chamar atenção no cenário europeu.

