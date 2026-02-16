Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empréstimo de Bruno Rodrigues pode render valor milionário ao Palmeiras

Verdão deve emprestar atacante para a Raposa, mas opção de compra tem valor maior do que investimento feito para trazer o atleta
O Palmeiras avançou ainda no domingo (15/2) nas tratativas para emprestar Bruno Rodrigues ao Cruzeiro. As partes chegaram a um acordo verbal, e a expectativa agora é apenas pela formalização do contrato. O atacante é aguardado em Belo Horizonte nos próximos dias para concluir a transferência.

O empréstimo não envolve pagamento imediato. Ainda assim, o Verdão pode transformar a operação em receita. O vínculo será válido até dezembro deste ano e conta com opção de compra estipulada em cerca de 5 milhões de dólares, algo em torno de R$ 26,1 milhões na cotação atual. O valor supera levemente o investimento feito pelo clube paulista em 2023, quando adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador por aproximadamente R$ 25 milhões.

Contudo, a movimentação já teve reflexo esportivo. Afinal, Bruno Rodrigues ficou fora da lista de relacionados para o duelo contra o Guarani, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista.

Bruno Rodrigues não consegue vingar no Palmeiras

Contratado em dezembro de 2023, o centroavante chegou ao Palmeiras em alta após passagem destacada pelo próprio Cruzeiro. Naquele período, somou 13 gols e sete assistências, desempenho decisivo para evitar o rebaixamento da Raposa. O rendimento despertou o interesse de clubes como Fluminense, Bahia, Internacional e Grêmio, antes do acerto com o time paulista.

No entanto, a trajetória no Allianz Parque foi interrompida por problemas físicos. Bruno Rodrigues atuou apenas duas vezes antes de sofrer uma ruptura de ligamento no joelho. Quando se aproximava do retorno, voltou a se lesionar, desta vez no outro joelho. A reestreia só aconteceu em setembro do ano passado. Desde então, alternou entre titularidade e banco de reservas, com dois gols marcados em 11 partidas.

Além das lesões, o atacante encerrou 2025 envolvido em uma situação extracampo. Ele disputou um torneio de futebol durante as férias sem comunicar o clube, o que resultou em multa aplicada pelo Palmeiras.

Já em 2026, entrou em campo quatro vezes e ainda não balançou as redes. Paralelamente, passou a receber sondagens. Houve conversas iniciais com o Internacional, que não evoluíram. O avanço definitivo, porém, veio no fim de semana, com o Cruzeiro assumindo a dianteira para repatriar o atacante.

