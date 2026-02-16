Empréstimo de Bruno Rodrigues pode render valor milionário ao Palmeiras

Verdão deve emprestar atacante para a Raposa, mas opção de compra tem valor maior do que investimento feito para trazer o atleta / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras avançou ainda no domingo (15/2) nas tratativas para emprestar Bruno Rodrigues ao Cruzeiro. As partes chegaram a um acordo verbal, e a expectativa agora é apenas pela formalização do contrato. O atacante é aguardado em Belo Horizonte nos próximos dias para concluir a transferência. O empréstimo não envolve pagamento imediato. Ainda assim, o Verdão pode transformar a operação em receita. O vínculo será válido até dezembro deste ano e conta com opção de compra estipulada em cerca de 5 milhões de dólares, algo em torno de R$ 26,1 milhões na cotação atual. O valor supera levemente o investimento feito pelo clube paulista em 2023, quando adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador por aproximadamente R$ 25 milhões.

Contudo, a movimentação já teve reflexo esportivo. Afinal, Bruno Rodrigues ficou fora da lista de relacionados para o duelo contra o Guarani, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista.

Bruno Rodrigues não consegue vingar no Palmeiras Contratado em dezembro de 2023, o centroavante chegou ao Palmeiras em alta após passagem destacada pelo próprio Cruzeiro. Naquele período, somou 13 gols e sete assistências, desempenho decisivo para evitar o rebaixamento da Raposa. O rendimento despertou o interesse de clubes como Fluminense, Bahia, Internacional e Grêmio, antes do acerto com o time paulista. No entanto, a trajetória no Allianz Parque foi interrompida por problemas físicos. Bruno Rodrigues atuou apenas duas vezes antes de sofrer uma ruptura de ligamento no joelho. Quando se aproximava do retorno, voltou a se lesionar, desta vez no outro joelho. A reestreia só aconteceu em setembro do ano passado. Desde então, alternou entre titularidade e banco de reservas, com dois gols marcados em 11 partidas. Além das lesões, o atacante encerrou 2025 envolvido em uma situação extracampo. Ele disputou um torneio de futebol durante as férias sem comunicar o clube, o que resultou em multa aplicada pelo Palmeiras.