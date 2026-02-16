Empolgação e gol perdido: Como foi a primeira partida de Neymar em 2026

Empolgação e gol perdido: Como foi a primeira partida de Neymar em 2026Recuperado de lesão no joelho esquerdo, camisa 10 atua um tempo inteiro na Vila e é participativo na goleada sobre o Velo Clube
Depois tratar uma lesão no joelho esquerdo, Neymar, enfim, voltou a vestir a camisa do Santos, em uma partida oficial no último domingo (15/2). O retorno aconteceu na rodada final do Campeonato Paulista, na goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube, na Vila Belmiro. O atacante entrou no intervalo e permaneceu em campo durante todo o segundo tempo.
Logo de cara, o camisa 10 mostrou mobilidade e confiança. Tentou dribles, distribuiu passes de efeito e participou ativamente das ações ofensivas. Em uma das melhores chances, ficou frente a frente com o goleiro adversário, mas acabou desperdiçando a finalização. Ainda assim, a atuação serviu como indicativo positivo de recuperação física após a cirurgia no menisco.
Além disso, Neymar atuou majoritariamente no campo de ataque, com maior presença pelo lado direito. Para escapar da marcação mais forte, apostou em toques rápidos e movimentação curta, especialmente nos minutos finais da partida. Em alguns lances, demonstrou irritação com entradas mais duras.
Com o retorno confirmado, o atacante passa a ser opção em um momento decisivo da temporada. O Santos busca reagir no Campeonato Brasileiro, onde ainda não venceu após três rodadas, e também encara o Novorizontino no fim de semana, valendo vaga na semifinal do Estadual.
Por fim, a sequência no clube tem peso que vai além do desempenho santista. Neymar segue de olho na Seleção Brasileira e tenta se recolocar no radar visando à próxima Copa. A convocação de Carlo Ancelotti está marcada para 16 de março, para amistosos contra França e Croácia. Já a lista final para o Mundial será anunciada em 19 de maio.