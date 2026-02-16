Edenílson já fala como jogador do Botafogo

Volante de 36 anos chega ao RJ e se diz ansioso por começar os trabalhos no novo clube; anúncio deve ocorrer ainda nesta segunda (16/2) / Crédito: Jogada 10

O volante Edenílson, em vias de fechar com o Botafogo, já fala como jogador glorioso. Nesta segunda-feira (16/2), o agora ex-volante do Grêmio, de 36 anos, desembarcou no Rio de Janeiro (RJ) e deu suas primeiras declarações sobre o novo time. Edenílson se disse ansioso para, enfim, chegar ao clube. O jogador, aliás, realiza exames no CT Lonier nesta tarde para assinar contrato com o Botafogo. Este vínculo do volante, que rescindiu com o Grêmio, valerá até dezembro deste ano.

“Primeiramente, estou muito feliz, agradecer a oportunidade de estar vestindo uma camisa tão grande como a do Botafogo, de muita história. Estou muito entusiasmado, tenho certeza que seremos muito felizes juntos e, como eu falei, estou ansioso para conhecer os companheiros, o clube e me ambientar o mais rápido possível”, disse na chegada ao RJ. Repórteres também perguntaram sobre o tamanho da camisa do Botafogo como importância para a negociação. Segundo Edenílson, sua raça é proporcional ao Glorioso, o que pode ajudá-lo nesta passagem. Por fim, respondeu se será campeão com o Fogão. “Eu tenho muita entrega, luta, então acho que é o que pede uma camisa com a história do Botafogo, do tamanho do Botafogo. Então, espero corresponder dentro de campo. Se Deus quiser (será campeão)”, encerrou.