Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Edenílson já fala como jogador do Botafogo

Edenílson já fala como jogador do Botafogo

Volante de 36 anos chega ao RJ e se diz ansioso por começar os trabalhos no novo clube; anúncio deve ocorrer ainda nesta segunda (16/2)
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O volante Edenílson, em vias de fechar com o Botafogo, já fala como jogador glorioso. Nesta segunda-feira (16/2), o agora ex-volante do Grêmio, de 36 anos, desembarcou no Rio de Janeiro (RJ) e deu suas primeiras declarações sobre o novo time.

Edenílson se disse ansioso para, enfim, chegar ao clube. O jogador, aliás, realiza exames no CT Lonier nesta tarde para assinar contrato com o Botafogo. Este vínculo do volante, que rescindiu com o Grêmio, valerá até dezembro deste ano.

LEIA MAIS: Botafogo visa Paulo Otávio, em fim de contrato com o Al-Sadd (QAT)

“Primeiramente, estou muito feliz, agradecer a oportunidade de estar vestindo uma camisa tão grande como a do Botafogo, de muita história. Estou muito entusiasmado, tenho certeza que seremos muito felizes juntos e, como eu falei, estou ansioso para conhecer os companheiros, o clube e me ambientar o mais rápido possível”, disse na chegada ao RJ.

Repórteres também perguntaram sobre o tamanho da camisa do Botafogo como importância para a negociação. Segundo Edenílson, sua raça é proporcional ao Glorioso, o que pode ajudá-lo nesta passagem. Por fim, respondeu se será campeão com o Fogão.

“Eu tenho muita entrega, luta, então acho que é o que pede uma camisa com a história do Botafogo, do tamanho do Botafogo. Então, espero corresponder dentro de campo. Se Deus quiser (será campeão)”, encerrou.

O Glorioso agora aguarda o nome de Edenílson surgir no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para saber se poderá utilizá-lo contra o Vitória, pelo Brasileirão. O duelo será no dia 25 de fevereiro, no Nilton Santos. Para o próximo jogo, contra o Nacional (BOL), pela Libertadores, ele não está apto por não estar inscrito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar