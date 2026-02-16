Edenílson embarca para o Rio para acertar com Botafogo

O Botafogo está perto de anunciar mais um reforço para a temporada. Afinal, o volante Edenílson embarcou nesta segunda-feira (16) para o Rio de Janeiro para acertar com o Glorioso, segundo a “Gaúcha Zero Hora”. Assim, ele realizará exames médicos antes de assinar contrato até o fim da temporada.

Edenílson pediu para ser negociado. Em entrevista coletiva neste último domingo (15), o técnico Luis Castro revelou que o jogador estava insatisfeito e pediu para sair. Assim, ele chegou a um acerto pela rescisão antecipada. O Grêmio pagará apenas os salários de fevereiro e não terá mais despesas.