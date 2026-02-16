Edenílson embarca para o Rio para acertar com Botafogo

Edenílson embarca para o Rio para acertar com BotafogoMeia pediu para sair do Grêmio e conseguiu a rescisão do contrato
O Botafogo está perto de anunciar mais um reforço para a temporada. Afinal, o volante Edenílson embarcou nesta segunda-feira (16) para o Rio de Janeiro para acertar com o Glorioso, segundo a “Gaúcha Zero Hora”. Assim, ele realizará exames médicos antes de assinar contrato até o fim da temporada.
Edenílson pediu para ser negociado. Em entrevista coletiva neste último domingo (15), o técnico Luis Castro revelou que o jogador estava insatisfeito e pediu para sair. Assim, ele chegou a um acerto pela rescisão antecipada. O Grêmio pagará apenas os salários de fevereiro e não terá mais despesas.
“Ele (Edenílson) disse para mim em reunião privada, e não me pediu sigilo disso, que gostaria de sair do clube, porque neste momento não se sentia bem. Gostava muito do grupo, dos colegas, da equipe técnica, mas neste momento não estava se sentindo bem, então pediu para sair”, disse o treinador Luis Castro.
Para a temporada de 2026, o Botafogo focou em reforçar a defesa e o ataque. Dessa forma, o Alvinegro contratou os zagueiros Riquelme e Ythallo, além do volante Wallace Davi e o atacante uruguaio Lucas Villalba. O Glorioso também contratou o lateral-esquerdo colombiano Jhoan Hernández para a categoria sub-20. Dessa forma, Edenílson será o sexto reforço.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.