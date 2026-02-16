Dorival mostra preocupação com lesão de Yuri Alberto

Treinador destaca sequência intensa de jogos, preocupa-se com lesões e elogia rotação do elenco, após vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo / Crédito: Jogada 10

O Corinthians entrou em campo com um time misto contra o São Bernardo Futebol Clube e garantiu a vitória por 1 a 0. Apesar do resultado positivo, o técnico Dorival Júnior demonstrou preocupação com a sequência intensa de jogos e destacou a necessidade de “rodar” o elenco. De acordo com o treinador, embora o Timão tenha se classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, a equipe não chega à próxima fase em seu melhor momento, especialmente por conta das lesões e do desgaste físico acumulado.

“Não chega no melhor momento. Estamos costurando em todo momento, por isso entramos com a escalação de hoje. Por isso, dois dias e meio, estaremos novamente em campo, na quinta-feira. Depois, fase decisiva do Paulista”, disse Dorival em entrevista coletiva.

O time já se prepara para o próximo desafio, que será na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro Série A contra o Athletico Paranaense. No fim de semana, a atenção retorna ao Paulistão, com o confronto das quartas de final diante da Portuguesa. “Essa sequência de jogos, misturando competições, que você tem que pontuar… diferente de outras equipes que vem se preparando especificamente para essas partidas. O São Bernardo não atuou no meio de semana, nós contra o Bragantino”, completou. Lesão de Yuri Alberto preocupa O atacante Yuri Alberto deixou o campo no segundo tempo, reclamando de dores na coxa esquerda. O jogador precisou ser retirado de maca e chorou ao deixar o gramado, aumentando a apreensão sobre seu estado físico. Assim, ele vai ter que passar por exames para avaliar a gravidade da lesão.