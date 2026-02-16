Diniz convive com pressão mesmo após classificação no Carioca

Diniz convive com pressão mesmo após classificação no CariocaTorcida cobrou o treinador após a vitória sobre o Volta Redonda, nos pênaltis, pelas quartas de final do estadual
O Vasco venceu, mas não convenceu diante do Volta Redonda. Afinal, mesmo após a classificação nos pênaltis, o Cruz-Maltino sofreu vaias de parte da torcida, no último sábado (14), em São Januário. Dessa forma, o resultado aliviou a pressão sobre o técnico Fernando Diniz, mas não mudou o panorama.
Mesmo após a classificação, o técnico Fernando Diniz segue pressionado pelos resultados. Afinal, até aqui, são dez jogos, quatro vitórias, três empates e três derrotas. Nos últimos cinco jogos, conquistou apenas uma vitória no tempo normal (contra os reservas do Botafogo). Além disso, o histórico recente no Brasileirão preocupa. Desde o ano passado, perdeu nove das últimas 11 partidas.
Apesar da pressão, o Vasco acredita na evolução do trabalho do treinador em 2026. Afinal, no ano passado conseguiu colocar o time perto do G-6, antes da derrocada na reta final — que ainda terminou com o vice-campeonato da Copa do Brasil. Dessa forma, a semifinal contra o vencedor do confronto entre Fluminense e Bangu, nesta segunda-feira (16), pode ser determinante para o futuro.
Com a vitória sobre o Volta Redonda, o Vasco garantiu vaga na semifinal do Carioca e aguarda o vencedor do confronto entre Fluminense e Bangu, nesta segunda (16), às 18h (de Brasília), no Maracanã. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo dia 26, às 19h, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Brasileirão.
