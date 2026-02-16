Cris Guedes abre o jogo sobre rumores se recebia salário de Neymar

Cris Guedes abre o jogo sobre rumores se recebia salário de NeymarVeículos brasileiros e internacionais disseminaram especulações pouco tempo após a ida do craque para o Barcelona
O streamer Jonvlogs retomou um tema que ganhou repercussão após a transferência de Neymar para o Barcelona. Afinal, houve a divulgação por meio de veículos brasileiros e de fora do país que o astro pegava salários para os seus amigos próximos, conhecidos como “parças”. Deste modo, em uma transmissão ao vivo, o influenciador questionou Cris Guedes, um dos principais amigos do camisa 10 do Santos, sobre a situação e ele reforçou que não passava de rumor.
“Eu processei todos (veículos) que publicaram e ganhei dinheiro com isso. Nós éramos menores de idade quando o Neymar saiu para o Barcelona e falaram que eu recebia R$ 50 mil para ser amigo dele. Primeiro, não é qualquer pessoa que ganha R$ 50 mil no Brasil e eu bonitão lá na rua andando igual a um besta, ou seja, esse jornal coloca a mim e a minha família em perigo. Ainda disseram que estava cometendo um crime”, detalhou Cris.
“Quem dera eu receber, meu amigo, eu iria ficar quietinho. Imagina se eu recebesse isso, sendo que eu estou com 21 anos agora. Eu provavelmente não iria estar vivo se ganhasse isso por mês, sem obrigação, treinar”, justificou.
Parceria entre Neymar e o amigo
Desde fevereiro do ano passado, o atacante e o amigo de longa data têm uma sociedade em um projeto de e-Sports, a “Fúria”, que se estendeu com a expansão e chegada da Kings League ao Brasil. Atualmente exercendo a função de empresário, divide com o atacante a responsabilidade em organizar a “Furia”.
Inclusive, o amigo de longa data ocupa o cargo de sócio-fundador do projeto. Neymar detém o título simbólico de presidente e também contribui nos bastidores. Ele, aliás, costuma tentar fornecer as melhores condições como a parte mental para os integrantes da equipe de e-Sports conseguirem performarem.