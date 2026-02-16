Cris Guedes abre o jogo sobre rumores se recebia salário de Neymar

O streamer Jonvlogs retomou um tema que ganhou repercussão após a transferência de Neymar para o Barcelona. Afinal, houve a divulgação por meio de veículos brasileiros e de fora do país que o astro pegava salários para os seus amigos próximos, conhecidos como “parças”. Deste modo, em uma transmissão ao vivo, o influenciador questionou Cris Guedes, um dos principais amigos do camisa 10 do Santos, sobre a situação e ele reforçou que não passava de rumor.

“Eu processei todos (veículos) que publicaram e ganhei dinheiro com isso. Nós éramos menores de idade quando o Neymar saiu para o Barcelona e falaram que eu recebia R$ 50 mil para ser amigo dele. Primeiro, não é qualquer pessoa que ganha R$ 50 mil no Brasil e eu bonitão lá na rua andando igual a um besta, ou seja, esse jornal coloca a mim e a minha família em perigo. Ainda disseram que estava cometendo um crime”, detalhou Cris.