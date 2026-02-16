Crespo elogia chegada de Cauly no São Paulo: ”Meia que não temos”

Treinador celebra chegada de reforço e elogia diretor do clube, mesmo com o Tricolor vivendo uma situação financeira delicada / Crédito: Jogada 10

Classificado para as quartas de final do Paulistão, o São Paulo já conhece parte do roteiro do mata-mata. O adversário será o RB Bragantino, fora de casa, em razão da campanha inferior na primeira fase. Restam apenas a definição de data e horário para o duelo decisivo. Apesar de um período marcado por limitações financeiras e instabilidade desde o fim da última temporada, o Tricolor conseguiu se reorganizar e encontrou soluções no mercado. Danielzinho e Lucas Ramon se firmaram como titulares, por exemplo. Contudo, a chegada de Cauly está sendo vista internamente como um salto de qualidade. O meia, recém-contratado, recebeu elogios públicos de Hernán Crespo, que destacou a singularidade do reforço no elenco.

“Cauly pode ajudar a gente por características, é um meia que não temos. Melhora o elenco. Vamos ver como vai entrar no grupo. Não deve ter problemas”, afirmou o treinador, após o jogo contra a Ponte Preta.

A contratação do camisa novo simboliza também a estratégia adotada pela diretoria. Além de Cauly, o São Paulo trouxe Danielzinho, Lucas Ramon, o goleiro Carlos Coronel e o zagueiro Dória, todos sem investimento direto em direitos econômicos. Segundo Crespo, o mérito passa diretamente pelo trabalho do diretor executivo Rui Costa. “Parabenizar nosso diretor Rui Costa. Momento complicado financeiramente e politicamente. Ele luta todos os dias para melhorar o time. Chegou Coronel, Danielzinho, Lucas Ramon, que fez outra grande partida, está chegando Cauly, Dória. Muito difícil trabalhar neste ambiente, com essas situações. Todos falam dos atletas, comissão, Rafinha, Massis, mas Rui Costa merece um lugar nesta situação. Não é nada fácil continuar trabalhando duramente para melhorar o time. E isso vai acontecer, não parou. Temos até dia 3 para olhar situações favoráveis que podem melhorar o time”, completou. A estratégia do São Paulo por Cauly A negociação envolvendo Cauly exigiu engenharia financeira. O meia chegou por empréstimo, ao custo de 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões). Contudo, o valor será abatido de dívidas que o Bahia tem com o São Paulo pelas compras de Rodrigo Nestor e Michel Araújo, o que evita desembolso imediato dos cofres tricolores.