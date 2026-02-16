Crespo celebra união do elenco e classificação do São Paulo

Treinador valoriza esforço dos jogadores e elogia Rui Costa, evitando comentar o confronto contra o Bragantino / Crédito: Jogada 10

O São Paulo a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista ao vencer a Atlética Ponte Preta por 2 a 1, neste domingo, em Campinas. Lucas Ramon e Calleri marcaram os gols que garantiram o triunfo tricolor. Na próxima fase, o adversário será o Red Bull Bragantino, em data ainda a ser divulgada pela FPF. A quipe do interior terá mando de campo por ter feito a melhor campanha na fase inicial Após a partida, o técnico Hernán Crespo valorizou o resultado e a vaga assegurada, mas evitou comentar o duelo seguinte. O treinador também adotou discurso mais sereno ao falar sobre o ambiente interno do clube, destacando reforços recentes e uma mudança de cenário nas últimas semanas. Vale lembrar que o Tricolor flertou com o rebaixamento no Estadual, e o técnico afirmou que a luta do São Paulo no Brasileirão seria lutar contra a degola também.

“Só tenho que parabenizar os jogadores porque foi difícil. Todo mundo sabia. Grupo com muita união e assim as coisas acontecem. É cedo (sobre Bragantino). Não tem um momento particular, mas acho que nesse tempo o grupo precisava de estabilidade. Não foi fácil atravessar esses momentos complicados. Parabenizar o presidente, Rui Costa, Rafinha, os atletas, a comissão. Todos fechados, sabendo as dificuldades que estavam atravessando. Dando a cara. Agora, ficamos tranquilos. Não há nada a comemorar, ficar com os pés no chão e teremos um desafio bonito na quartas de final”, disse Crespo.