Crespo celebra união do elenco e classificação do São Paulo

Crespo celebra união do elenco e classificação do São PauloTreinador valoriza esforço dos jogadores e elogia Rui Costa, evitando comentar o confronto contra o Bragantino
O São Paulo a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista ao vencer a Atlética Ponte Preta por 2 a 1, neste domingo, em Campinas. Lucas Ramon e Calleri marcaram os gols que garantiram o triunfo tricolor. Na próxima fase, o adversário será o Red Bull Bragantino, em data ainda a ser divulgada pela FPF. A quipe do interior terá mando de campo por ter feito a melhor campanha na fase inicial
Após a partida, o técnico Hernán Crespo valorizou o resultado e a vaga assegurada, mas evitou comentar o duelo seguinte. O treinador também adotou discurso mais sereno ao falar sobre o ambiente interno do clube, destacando reforços recentes e uma mudança de cenário nas últimas semanas. Vale lembrar que o Tricolor flertou com o rebaixamento no Estadual, e o técnico afirmou que a luta do São Paulo no Brasileirão seria lutar contra a degola também.
“Só tenho que parabenizar os jogadores porque foi difícil. Todo mundo sabia. Grupo com muita união e assim as coisas acontecem. É cedo (sobre Bragantino). Não tem um momento particular, mas acho que nesse tempo o grupo precisava de estabilidade. Não foi fácil atravessar esses momentos complicados. Parabenizar o presidente, Rui Costa, Rafinha, os atletas, a comissão. Todos fechados, sabendo as dificuldades que estavam atravessando. Dando a cara. Agora, ficamos tranquilos. Não há nada a comemorar, ficar com os pés no chão e teremos um desafio bonito na quartas de final”, disse Crespo.
Elenco fortalecido
O treinador voltou a citar o diretor Rui Costa e reconheceu que o clube segue atento ao mercado para fortalecer o elenco ao longo da temporada.
“Neste momento temos união e estabilidade. Isso é fundamental. Parabenizar nosso diretor Rui Costa. Momento complicado financeira e politicamente. Ele luta todos os dias para melhorar o time. Chegou Coronel, Danielzinho, Lucas Ramon, que fez outra grande partida, está chegando Cauly, Dória.
“Muito difícil trabalhar neste ambiente, com essas situações. Todos falam dos atletas, comissão, Rafinha, Massis, mas Rui Costa merece um lugar nesta situação. Não é nada fácil continuar trabalhando duramente para melhorar o time. E isso vai acontecer, não parou. Temos até dia 3 para olhar situações favoráveis que podem melhorar o time”, disse Crespo.