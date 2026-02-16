Corinthians tenta acordo por dívida de Garro, mas Talleres faz jogo duro

Clube argentino apresentou três propostas para o Timão, mas não abre mão de receber valor integral da dívida

O Corinthians tenta um acordo com o Talleres (Argentina) pela dívida da compra do meia Rodrigo Garro, mas esbarra na postura firme do clube argentino. Caso os clubes não entrem em acordo, o Alvinegro pode sofrer novo transfer ban da Fifa. As informações são da “Gazeta Esportiva”.

Na última quinta-feira (12), o presidente do Timão, Osmar Stábile, viajou à Argentina para tentar negociar diretamente com o presidente do clube de Córdoba, André Fassi. Durante as conversas, o mandatário do Timão fez proposta no valor de R$ 28 milhões pela quitação da dívida à vista.

A direção do Talleres, no entanto, recusou a proposta por não abdicar do valor integral. Na avaliação do clube, aliás, a dívida já está acima dos R$ 37 milhões (7 milhões de dólares) considerando os juros que correm desde a contratação de Garro, em 2024. Assim, os argentinos fizeram uma contraproposta com três possibilidades de quitação da dívida para o Corinthians.

Os clubes devem voltar a se reunir ainda nesta semana, na quinta-feira (19), para uma nova rodada de negociações. Até lá, a direção do Timão analisa as propostas do Talleres e tenta flexibilizar alguns termos apresentados pelos argentinos.

Relembre o caso da dívida do Corinthians por Garro

Vale lembrar que, caso Corinthians e Talleres não entrem em acordo, o Timão pode sofrer novo transfer ban da Fifa. Isso porque o clube argentino acionou a entidade máxima do futebol ainda em junho de 2024 para cobrar o pagamento de parcelas atrasadas da compra de Garro.